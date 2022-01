https://cz.sputniknews.com/20220123/eu-pripravuje-sankce-proti-rusku-kvuli-ukrajine-prohlasilo-rakouske-mzv-17315249.html

EU připravuje sankce proti Rusku kvůli Ukrajině, prohlásilo rakouské MZV

EU připravuje sankce proti Rusku kvůli Ukrajině, prohlásilo rakouské MZV

Evropská unie pracuje na souboru sankcí proti Rusku v ekonomice a financích pro případ eskalace na Ukrajině, prohlásil rakouský ministr zahraničí Alexandr... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-23T19:14+0100

2022-01-23T19:14+0100

2022-01-23T19:14+0100

svět

rusko

eu

rakousko

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/849/84/8498432_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_6bbd84935e2f33e4599d570bbad1c385.jpg

Rakouský ministr nevyloučil rovněž možnost odpojení Ruska od systému SWIFT. „Nic není vyloučeno z projednání. Hodně bude záviset na tom, co se ve skutečnosti stane. Když ruská vojska vpadnou na ukrajinské území velkou frontou, bude to nejhorší scénář. Existují také další scénáře: kybernetické útoky, žoldáci bez uniformy,“ poznamenal SchallenbergZnovu se přitom vyslovil proti sankcím vůči projektu Nord Stream 2 kvůli situaci na Ukrajině.Rusko nejednou popřelo obvinění Západu a Ukrajiny z agresivních akcí a prohlásilo, že nikoho neohrožuje a nehodlá proti nikomu útočit, a že prohlášení o „agresi RF“ jsou používána jako záminka k rozmístění většího množství vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Na MZV RF předtím poznamenali, že prohlášení Západu o ruské agresi a možnosti pomoci Kyjevu v obraně před ní jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným posílením „agresivních aktivit“ z ruské strany u hranic Ukrajiny. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje své vojáky v hranicích vlastního území a podle vlastního uvážení. Nikoho to podle jeho slov neohrožuje a nemá nikoho znepokojovat.V RF nejednou vyzvali, aby Nord Stream 2 nebyl uváděn v kontextu žádné politizace, poněvadž je to obchodní projekt výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220121/proc-rusko-vyprodalo-statni-dluh-usa-a-jak-to-ovlivni-svetovou-ekonomiku-17293745.html

https://cz.sputniknews.com/20220123/ucte-se-dejepis-ruske-mzv-okomentovalo-prohlaseni-velke-britanie-o-proruskem-vudci-na-ukrajine-17312479.html

rusko

eu

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, eu, rakousko, sankce