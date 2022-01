https://cz.sputniknews.com/20220123/hrad-zada-omluvu-a-milion-za-vyroky-o-zemanove-zdravi-tvrdi-stehlikova-a-klade-si-otazky-o-pravde-17315964.html

Hrad žádá omluvu a milion za výroky o Zemanově zdraví, tvrdí Stehlíková a klade si otázky o „pravdě“

Hrad žádá omluvu a milion za výroky o Zemanově zdraví, tvrdí Stehlíková a klade si otázky o „pravdě“

Milion korun a omluvu. To žádá prezidentská kancelář po psychiatričce a bývalé ministryni pro lidská práva Džamile Stehlíkové za její výroky, že zdravotní... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Server iDnes.cz píše, že právník Hradu Marek Nespala měl Stehlíkové zaslat předžalobní výzvu, ve které žádá omluvu za výrok, že „lze předpokládat, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy“. Pakliže k omluvě nedojde, bude podle právníka reagovat žalobou.Co se týče vyjádření Stehlíkové, ta například pronesla, že u prezidenta předpokládá demenci. Mimo to na svém blogu napsala, že lze předpokládat, že důvodem prezidentovy zářijové hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Abstinence od alkoholu v průběhu hospitalizace pak podle ní měla vést k náběhu na alkoholové delirium.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman byl loni na podzim skoro dva měsíce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, nejprve byl ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny. Pražský hrad důvod hospitalizace nezveřejnil. Podle lékařů byla hospitalizace nutná kvůli komplikacím spojenými s jeho chronickým onemocněním. Sám Zeman několikrát hovořil o tom, že trpí nechutenstvím. Podle slov člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má Zeman chronické jaterní onemocnění a naznačil, že se má jednat o cirhózu jater. Poté, co byl prezident propuštěn do domácí péče, pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj stará nepřetržitě soukromá ošetřovatelská firma.V souvislosti s jeho hospitalizací se v zemi hovořilo i o procesu podle čl. 66 ústavy, konkrétně o přijetí usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, že prezident republiky není schopen ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

