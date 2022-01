https://cz.sputniknews.com/20220123/jako-lev-a-lvice-buresova-s-forejtem-se-odvazali-a-sokovali-fotkou-v-posteli-17307137.html

„Jako lev a lvice.“ Burešová s Forejtem se odvázali a šokovali fotkou v posteli

Herečka a zpěvačka Eva Burešová tvoří již nějaký ten pátek pár s šéfkuchařem Přemkem Forejtem. O tom, že jsou stále zamilovaní, svědčí i nová fotografie... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Burešová má na sobě zelené třpytivé šaty a zlaté lodičky. Přemek zvolil pak klasický outfit v podobě kalhot a bílé košile. Fotky, na kterých jsou společně Eva s Přemkem mají u fanoušků obrovský ohlas, jinak tomu nebylo ani u tohoto snímku.Herečka Eva Decastelo své jmenovkyni vzkázala, že zelená barva, kterou má na sobě, Burešové ohromně sluší.Jejím fanouškům nechybí ani smysl pro humor. „Bože, ty seš krásná. Mě a Počátka nikdo fotit nechce…divný,“ zaznělo.Jedna ze sledujících položila zajímavý dotaz. „Sluší vám to, ale stejně by mě neskutečně zajímalo, jak by vypadal Přemek s krátkými vlasy.“Další z uživatelek Evě popřála, aby byl Přemek ten pravý. „Moc vám to spolu sluší, kočko. Strašně bych ti přála, aby to tentokrát vyšlo a byl to ten pravý.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

