Janeček prezidentem? Právnička mu věští osud jednoho z bývalých kandidátů, uhodnete koho?

Janeček prezidentem? Právnička mu věští osud jednoho z bývalých kandidátů, uhodnete koho?

Známý miliardář a matematik Karel Janeček oznámil svoji kandidaturu na post prezidenta České republiky. Reakce na tuto skutečnost na sebe nenechaly dlouho... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

První o čem přemýšlí Čírtková je to, zda vůbec má smysl zjišťovat názory a postoje a také „program“ kandidátů, kterých právnička považuje za nevolitelné, a ne z politických důvodů.Kromě toho rodinný život Janečka Čírtkovou děsí a jeho manželku považuje za prototyp toho, jak by se žena chovat neměla.Čírtková také uvedla, že zaznamenala to, že si Janeček koupil anketu Zlatý slavík, což jí je jedno, rovněž neviděla jeho diskutovaný projev o očkování a jeho názory na očkování ji nezajímají.Kandidatura Karla Janečka totiž právničce připomíná příběh Michala Horáčka, který kandidoval ve volbách 2018, a který má s Janečkem hodně společného, a všichni vědí, jak to skončilo.„Očekávám, že pan Janeček skončí podobně. Raději si počkám na jiné kandidáty,“ dodává na závěr Čírtková.Kandidatura JanečkaKarel Janeček nedávno oznámil svoji kandidaturu na prezidenta, jehož volby proběhnou příští rok. Na tiskové konferenci Janeček představil novou kampaň s názvem Tohle jsme my.„Lhaní, manipulace, populismus je obrovská metla. Je důležité, aby každý člověk mohl žít důstojný život i v důchodu,“ oznámil Janeček.Prezidentský kandidát také uvedl, že ve volbách využije zákonný limit. V prvním kole kandidáti mohou využít 40 milionů korun, ve druhém dalších 10 milionů korun.„Oficiálně oznamuji svou kandidaturu na prezidenta České republiky. Prezident musí reprezentovat zájmy nás všech,“ uvedl Janeček.Janeček svoji kandidaturu oznámil v holešovickém divadle La Fabrika. Na řečnickém pultíku měl napsáno Karel Janeček prezident 2023. Tisková konference byla pojata jako rozhovor se skupinou přátel na scéně divadla.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

