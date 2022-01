https://cz.sputniknews.com/20220123/karel-gott-vzpomina-na-moderatorskou-karieru-ivany-budete-prekvapeni-co-si-maestro-pochvaloval-17313121.html

Karel Gott vzpomíná na moderátorskou kariéru Ivany, budete překvapeni, co si maestro pochvaloval

Karel Gott vzpomíná na moderátorskou kariéru Ivany, budete překvapeni, co si maestro pochvaloval

Nezapomenutelný Karel Gott ve své knize Má cesta za štěstím poodhalil svůj soukromý život s manželkou Ivanou i to, jak se stavěl k její moderátorské kariéře... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-23T11:47+0100

2022-01-23T11:47+0100

2022-01-23T11:47+0100

celebrity

manželka

karel gott

kariéra

vzpomínky

kniha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/859/09/8590980_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_bd6babfce738ddc837fc12a73553a132.jpg

Karel Gott si ve své knize vzpomíná na okamžik, kdy dostala Ivana nabídku od TV Prima, aby moderovala 15minutové VIP zprávy.„Trávili jsme zrovna doma klidné rodinné odpoledne, já se učil nové texty, má žena si hrála s dětmi, když zazvonil telefon. Pozorovat Ivanin výraz bylo zábavné. Nejprve si myslela, že si z ní někdo vystřelil, a když pochopila, že to není fór, úplně zkameněla. Naskytla se jí pracovní nabídka, jaká by ji ani ve snu nenapadla. Já jsem jí to moc přál, protože jsem věděl, že to býval její dřívější sen ještě z dob, kdy se občas setkávala s hlasatelkou Annou Wetlinskou. Tehdy, ve dvaceti letech, se viděla v České televizi jako hlasatelka. Pak jí ale osud zavedl na jinou cestu,“ poodhalil své dojmy Karel.Z Gottových vzpomínek je jasné, že Ivana s přijetím nabídky otálela, ne že by ji přijmout nechtěla, prostě v hlavě měla něco úplně jiného a maestro v tom přiznal svoji vinu.Ivana zpočátku chtěla nabídku odmítnout, a to kvůli tomu, že její dcery byly ještě malé. Kromě toho se necítila na to, aby tak rychle od plotny přešla hned před kamery. Televize však Ivaně dala dostatek času a také koučink, aby se mohla náležitě připravit.„Viděl jsem, jak se v ní znovu probouzí její dávný sen. Zároveň ale byla láskyplná máma, která si chtěla co nejvíce užít svých dětí. Po dlouhém zvažování souhlasila, že tedy půjde na kamerové zkoušky a zkusí to, za pokus přece nic nedá... A ono to náhodou vyšlo. Takhle prozaický byl její nástup do televize,“ dozvídáme se dál.Legendární zpěvák byl pro svoji manželku oporou a snažil se ji ve všem pomáhat a podpořit, z vlastní zkušenosti určitě věděl, nakolik nelítostné může být publikum.Ivana se vrhla do práce s velkým odhodláním, navíc zpěvák si v moderování manželky našel spoustu výhod, například přiznal, že se mu domů vždy vracela jiná žena: „Díval jsem se na ni s chutí a rád. Navíc se mi domů pokaždé vracela jiná žena. Jiný účes, jiný make-up, to jsem si pochvaloval. Nechala mě, abych si ji v rychlosti prohlédl, ale hned se běžela odlíčit, ta silná televizní vrstva make-upu jí vadila. Já sám ji měl taky vždycky nejraději přirozenou.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220122/dominika-gottova-se-vratila-do-prahy-na-letisti-byla-spatrena-s-pritelem-zname-zpevacky-17302858.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manželka, karel gott, kariéra, vzpomínky, kniha