Kdekoliv na světě. Co dokáže modernizovaný ruský bombardér Tu-160M?

Modernizované letouny Tu-160 přispějí k značnému posílení nadzvukových jednotek ruského strategického letectva. V odvetném leteckém útoku sehrají úlohu... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

názory

rusko

tu-160m

letoun

V lednu 2022 vykonalo první let na letišti podniku na výrobu letadel v Kazani (pobočka konstrukční kanceláře Tupolev) první znovu vyrobený strategický raketový letoun Tu-160M.Tu-160M je obnovená modifikace nadzvukového strategického raketového bombardéru Tu-160, který poprvé vzlétl v roce 1981.Letadlo je vybaveno křídlem s měnitelnou geometrií, které zajistí stroji výborné letecké dynamické vlastnosti jak při vzletu, tak při přistání velkou nadzvukovou rychlostí. Stroje tohoto typu mají útočit na mezikontinentální vzdálenost okřídlenými raketami, které se dají odpálit bez vstupu do prostoru protivzdušné obrany cílů.První verze Tu-160 nesly okřídlené rakety X-55 s jadernými bojovými hlavicemi, ale na začátku dvoutisících let dostaly letouny dálkového letectva do výzbroje také nejaderné rakety X-555. V roce 2012 dostaly do výzbroje dokonalejší raketu velkého doletu X-101. Tyto rakety byly úspěšně použity z letadel Tu-160 proti cílům v Sýrii v roce 2015. To byl jeden z důvodů, proč bylo přijato rozhodnutí o obnovení výroby bombardérů Tu-160 v modernizované variantě.Jak si Rusko a Ukrajina „podělily“ letadlaTu-160, které získalo za sněhobílou barvu a ladný let neoficiální jméno Bílá labuť, je na světě největší sériový nadzvukový bombardér (jeho hmotnost činí asi 300 tun). Vzhledem se podobá americkému strategickému bombardéru B-1B, což se vysvětluje stejnou koncepcí použití letadel nesoucích rakety té doby. Tu-160 nese větší zátěž než jeho zaoceánský kolega, což je příčinou velkých rozměrů letounu.První Tu-160 dostal pluk dálkového letectva SSSR v Prilukách (dnešní Ukrajina) v roce 1987. Původně se plánovala výroba dost velké série letadel, 100 kusů. Ke konci osmdesátých let byly plány pozměněny, výrobci počítali s tím, že v devadesátých letech ukončí pouze dodávky 40 Tu-160. Rozpadl se však Sovětský svaz, což se projevilo na tempech výroby veškeré vojenské produkce. Do roku 1992 bylo vyrobeno 34 Tu-160, z toho větší část (21 letounů) zůstala na Ukrajině. V nezávislém Rusku výroba Tu-160 pokračovala. V roce 1993 měla ruská armáda pouze 4 bojeschopné raketové letouny, ale dnes jich má 17. Abychom byli spravedliví musíme říci, že se v roce 2000 vrátilo podle dohody s Kyjevem do Ruska 8 „ukrajinských“ Tu-160.V roce 2015 přijal ruský ministr obrany Sergej Šojgu po známých událostech v Sýrii rozhodnutí o obnovení sériové výroby letadel Tu-160 v maximálně obnovené variantě.Letadlo mělo získat modernizované motory NK-32-02, novou elektroniku a modernizovaný zbrojní systém s raketami X-101 a pravděpodobně s perspektivními hypersonickými raketami vzduch-země. V roce 2018 byla podepsána smlouva o výrobě 10 nových Tu-160M. Ve výrobě prvních letounů se přitom plánovalo použít zásobu trupů, která již byla vytvořena pro Tu-160 v postsovětské době. Kluzák modernizovaného letadla se ničím neliší od klasického Tu-160, posloupnost v konstrukci nového modelu letounu byla plně zachována. Všechny složky a celé zařízení nového letadla jsou plně ruské.Průlom systému PVOPředsériový prototyp nového Tu-160M pod názvem Pjotr Dejnekin vykonal první let v lednu 2018. A nyní vzlétlo letadlo č.1 ze série 10 strojů. Let, během kterého byla otestována stabilita stroje a vykonány některé úkony, se konal ve výšce 600 metrů a trval asi 30 minut. Po zkouškách během roku 2022 dostane toto letadlo ruské dálkové letectvo.Připomeneme, že se současně ztělesňuje velký program modernizace starých Tu-160, což poskytne v budoucnosti možnost použití na nich nejmodernějších zbraní. Takže v nejbližších letech má celkový počet Tu-160 a Tu-160M činit nejméně 25 strojů, což je téměř dvojnásobné posílení nadzvukové jednotky ruského strategického letectva.Co dokáže nový letoun Tu-160 v hypoteticky moderní válce? Stejně jako jeho prarodič dokáže Tu-160M vykonat let ve kterékoli výšce nadzvukovou rychlostí, což zajistí prolomení systémů protivzdušné obrany. Po vybavení letadel nejmodernějšími hypersonickými raketami dokážou zasáhnout centra systému protivzdušné obrany, udělat v nich díry, do kterých vtrhnou jak méně rychlé strategické raketové letouny Tu-95MS, tak okřídlené rakety velkého doletu, jež nemají nadzvukovou rychlost.Dálkové letectvo s novými kapacitamiTu-160M budou předním taranem eventuálního odvetného leteckého útoku. Tato letadla dokážou samozřejmě s ohledem na dnešní kapacity a dotankování ve vzduchu zasadit rychlý a přesný úder nepříteli ve kterémkoli koutu světa. Nemusí to být jaderný útok, nové a modernizované Tu-160 mohou používat také nejaderné rakety. Nová generace ruských těžkých bombardérů může být použita v jakémkoli ozbrojeném konfliktu a poskytnout podporu ve všech operacích ruských ozbrojených sil. Dříve nemělo ruské dálkové letectvo tuto možnost.Když půjde všechno podle plánu, začne dálkové letectvo dostávat v roce 2030 bombardéry nové generace PAK DA, anebo jak jim také říkají výrobek 80, nejmodernější letoun, jehož vývoj probíhá dnes v ruském leteckém průmyslu. Očekávají, že v roce 2025 vykoná toto letadlo první let. PAK DA dokáže vytvořit výborný pár s Tu-160M díky slabé viditelnosti, velkému spektru používaných zbraní, a ještě většímu doletu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

