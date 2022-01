https://cz.sputniknews.com/20220123/ministerstvo-zdravotnictvi-chysta-dalsi-zmenu-po-prodelanem-covidu-30-dni-bez-testovani-17316113.html

Ministerstvo zdravotnictví chystá další změnu: Po prodělaném covidu 30 dní bez testování

Ministerstvo zdravotnictví chystá další změnu: Po prodělaném covidu 30 dní bez testování

Lidé, kteří prošli PCR testování a obdrželi pozitivní výsledek, by se nemuseli testovat 30 dní po jeho absolvování. Tak zní návrh resortu zdravotniictví, o... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že ministerstvo zvažuje toto opatření v souvislosti se šířením nové varianty koronaviru omikron.Od tohoto týdne se zaměstnanci dvakrát týdně testují v práci a děti jednou týdně ve školách. Pokud má zaměstnanec firmy pozitivní antigenní samotest, musí nastoupit do pětidenní karantény. Po ukončení pětidenní karantény se v zaměstnání opět testuje, na rozdíl od škol však zaměstnanci firem nemusejí negativní výsledek potvrzovat PCR testem.Podle informací Deníku N, během období zkrácených karantén docházelo k tomu, že se děti vracely zpět do školy po pětidenní karanténě, ale PCR test měly pořád pozitivní. Do karantény pak musely celé rodiny i se všemi svými kontakty.Registrace na posilovací dávku pro dětiMinisterstvo zdravotnictví 24. ledna spouští registraci na posilovací dávku vakcíny proti covidu-19 pro děti nad 12 let. Děti se budou moci dát naočkovat v ordinacích pediatrů a na očkovacích místech.Děti a mladiství ve věku od 12 do 17 let dostanou třetí dávku vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech stejné síly jako pro dospělé. Mladším dětem je aplikována slabší dávka. Malé děti se očkují jenom v některých očkovacích místech, děti ve věku 16 až 17 let se můžou nechat naočkovat v jakémkoliv očkovacím místě, a to včetně těch bez předchozí registrace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

