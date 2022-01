https://cz.sputniknews.com/20220123/ministr-zdravotnictvi-chce-rozpumpovat-ockovani-vakcinou-novavax-bude-dostupna-mozna-uz-v-unoru-17316650.html

Ministr zdravotnictví chce rozpumpovat očkování vakcínou Novavax, bude dostupná možná už v únoru

Ministr zdravotnictví chce rozpumpovat očkování vakcínou Novavax, bude dostupná možná už v únoru

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v ČT řekl, že očkovat vakcínou Novavax, která by podle něj mohla pomoci rozproudit očkovací proces, by se mohlo začít... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Kromě toho ministr dodal, že si stojí za tím, že očkování má zůstat dobrovolné, k povinnému očkování nevidí důvod.Novavax je klasicky vyrobená vakcína, která by podle Válka mohla přesvědčit k očkování těch, kteří nedůvěřují mRNA vakcínám.„Předregistrace bude možná snad za dva týdny, chtěl bych do té doby mít připravený systém, který by to umožnil,“ uvedl Válek.Ministr si i nadále stojí za zrušením vyhlášky o povinném očkování některých skupin obyvatelstva.Situace se však může měnit, například za podmínky, že by se objevila ještě další varianta covidu.„Pokud přijde nová varianta, může se stát cokoliv, může lidstvo vyhynout. Zatím povinné očkování nařizovat nebudu, nejsem o něm přesvědčen,“ uvedl ministr. Zmínil, že země, které povinné očkování schválily, se řídily politikou, nikoliv tím, že jde o podložené opatření. Válek si myslí, že je potřeba dosáhnout stavu, kdy se lidé naučí žít s koronavirem i jeho variantami.Válek i nadále apeluje na lidi, aby se nechali očkovat i třetí dávkou, platí to zejména pro seniory.Co se týče vývoje pandemie, Válek je optimistický, nakolik varianta omikron se sice rychle šíří, ale nezpůsobuje natolik těžký průběh, jak tomu bylo u některých dalších.S názorem Válka nesouhlasí kandidát na ministra zdravotnictví hnutí ANO Julius Špičák.Válek také uvedl, že lidé, kteří prodělají covid, nebudou muset nastoupit do karantény po dobu 30 dní, pokud budou v kontaktu s nakaženým.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

vakcína, očkování, vlastimil válek