Mluvčí ruského ministerstva zahraničí popsala schéma, jak na Západě tvoří dezinformace o Rusku

Západní země připravují řadu velkých provokací v otázce s Ukrajinou. Moskva nevylučuje, že by se mohlo jednat o provokace informačního charakteru, ale také... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že britské ministerstvo zahraničí dříve obvinilo ruské zpravodajské služby v tom, že chtějí dostat k moci v Kyjevu proruského lídra, za kterého ministerstvo označilo bývalého poslance Nejvyšší rady Ukrajiny Jevgenije Murajeva.Zdůraznila, že resort zahraničí Velké Británie předem připravil materiál.„Mohlo by se zdát, že ho bylo možné uveřejnit v sobotu ráno – ne, byl zvolen správný čas, z jejich úhlu pohledu – půl druhé ráno moskevského času. Podle všeho si mysleli, že nezareagujeme, a s předstihem rozeslali materiály médiím a určili embargo do 1:30,“ praví Zacharovová.Prohlášení britského ministerstva zahraničí následovalo několik hodin po varování ze strany ruského resortu zahraničí, že se připravují informační a vojenské provokace ze strany Západu, včetně USA o ukrajinské otázce. Kromě toho britský resort neuvedl žádný důkaz, který by potvrzoval jejich slova. Ruské ministerstvo zahraničí označilo britské prohlášení za dezinformaci a důkazy toho, že právě země NATO v čele s Anglosasy se zabývají eskalací napětí kolem Ukrajiny.Murajev, na kterého byly v roce 2018 uvaleny ruské sankce, na tato tvrzení humorně reagoval. V Rusku má prý zmrazená aktiva a nerozumí tomu, jak se to všechno spojuje s britskými tajnými službami a ministerstvem zahraničí, je to prý otázka pro Mr. Beana.Vyjádření britského ministerstva zahraničí o Murajevovi je tak už druhou nesrovnalostí v uvažování britské diplomacie pod vedením Liz Trussové.Britská ministryně zahraničí Liz Trussová prohlásila v projevu v analytickém středisku Lowy Institute v Sydney, že Ukrajina zažila hodně invazí „od Mongolů po Tatary“. Mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová na to reagovala otázkou o škole, která vydala ministryni diplom.Rusko nejednou popřelo obvinění z „agresivních akcí“ a zdůraznilo, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit. Tato prohlášení se používají jako záminka pro rozmístění většího počtu vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov předtím řekl, že aliance stupňuje dodávky zbraní Ukrajině, kde roste počet západních instruktorů. Podle názoru diplomata to může vyprovokovat ukrajinskou vládu „k válečným avantýrám.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

