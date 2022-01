Nejhorší starosta Prahy se dostal mezi TOP 5 primátorů v EU za rok 2021. Proč se to stalo? Názor

https://cz.sputniknews.com/20220123/nejhorsi-starosta-prahy-se-dostal-mezi-top-5-primatoru-v-eu-za-rok-2021-proc-se-to-stalo-nazor-17320781.html

Zařazení pražského primátora Zdeňka Hřiba do TOP 5 primátorů v EU za rok 2021 ve verzi organizace Starostové Evropy vyvolalo bouřlivé reakce. Za jaké zásluhy... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Citujeme: „za pracovitost a jasnou vizi“, se kterou rozvíjí Prahu. Komentátor a rodilý Pražák Ondřej Neff na webu lidovky.cz zareagoval: „Myslel jsem si a dosud si myslím, že je nejhorším primátorem, jakého pamatuju.“A zde je jedna z reakcí na sociálních sítích na názor váženého komentátora. Jistý Petr Agulár píše: „Souhlas. Mám stejné pocity. Asi nejvíc mi vadí množství přibývajících zelenobílých falusů záludně zapíchaných do dříve jinak zcela přehledných a bezpečných vozovek. Jsou místa, kde se musím opravdu soustředit, abych ten slalom mezi nimi dal a to především když jsem unavený a jsou v místě, kde jsem je předtím nikdy neviděl.“Avšak možná, že a priori negativní reakce na zprávu přišly pouze od odpůrců Piráta Hřiba. Pochybnosti Sputniku rozptýlil politický analytik PhDr. Vladimír Pelc:Zdeněk Hřib je skutečně jedním z nejslabších primátorů Prahy. Jeho údajná pracovitost není na fungování města pozitivně vidět, tvrzená jasná vize je proklamována jím samým, nikoliv plněna. Podstatou jeho politiky, politiky politické strany Piráti, je, že jsou pouze virtuální specialisté. Nikoliv skuteční. Jejich politika se dá označit jako slibotechna; každému vše slíbit; díky nim nadejde všeobecný blahobyt a zářivá přítomnost − jenomže nepřichází. Virtuální politika je vytvořit nemůže. Působení současného primátora a politické strany Piráti na pražském magistrátu provázejí majetkové a politické skandály − zbytečné nákupy drahého vybavení kanceláří, drahých osobních mobilů apod., placení desítek zbytečných údajných poradců. Všimněte si toho, že političtí reprezentanti Pirátů v občanských zaměstnáních, ke kterým (snad) mají vzdělání, zpravidla neuspěli.Web Starostové Evropy dodal, že rok 2021 byl pro primátora Hřiba „plný úspěchů“ a ocenil jeho přístup k mobilitě, kulturním akcím, klimatickým změnám, infrastruktuře a energetickým projektům. Souhlasíte s tímto hodnocením a budou s ním podle vás souhlasit například pražští taxikáři a majitelé osobních vozidel?Mobilita v Praze se neustále zhoršuje. Nejvýraznějším počinem současného vedení Prahy v čele s primátorem bylo přebarvení tramvají městské hromadné dopravy. To však ke zkvalitnění dopravy přispět nemůže. Vedení města, tak jak je u politické strany Piráti obvyklé, se zabývá nesmyslnými a nefunkčními úvahami – v poslední době např. tím, že by chtěli v části Starého Města zakázat ježdění drožek (fiakrů, kočárů) tažených koňmi; jde o marginální záležitost, která v pražské dopravě nemá žádnou váhu, je určena pro turisty (zajeďte se podívat třeba do Vídně nebo do Krakova, tam jsou takových stovky). V létě 2021 došlo k praktickému paralyzování dopravy v Praze; říkáme, že jezdit po Praze je za trest. Vedení Prahy totiž nekoncepčně nakupilo opravy silničních a tramvajových cest do letních měsíců a koncentrovaně do několika míst. A Praha se tím stala téměř neprůjezdnou. V Praze se budují nefunkční cyklostezky, které vznikají hlavně omezením existujících jízdních pruhů pro motoristy tím, že jsou jízdními pásy pro cyklisty zúženy; ovšem na to pražské ulice nejsou dostatečně široké. Jízdní pruhy pro motoristy tak někdy nesplňují šíři podle příslušné normy. Vedení Prahy za městkou mobilitu považuje převážně dopravu na kolech – žádné velkoměsto však nemůže fungovat cyklocestováním; ze strany p. Hřiba a Pirátů jde o převážně ideologický koncept, který není veden praktickými potřebami občanů a návštěvníků města.Většina plánů Z. Hřiba a spol. je projektována do vzdálené doby: železniční trať z letiště do Kladna (termín není určen), 750 nabíjecích stanic pro elektromobily (do čtyř let), 200 000 elektromobilů v roce 2030; vedení Prahy tedy slibuje hlavně zářnou budoucnost. Podstatné problémy však vedení Prahy řešit není způsobilé – jde zejména o neschopnost dostavět Pražský okruh.Organizace Starostové Evropy uvádí příklady úspěchů pana Hřiba. Jedná se o ražbu tunelů pro metro D, rekordní rozvoj nových tramvajových tratí (po 10 letech stagnace), vysoký počet otevřených P+R míst (1000+), dokončení Trojské lávky a zahájení stavby nové lávky na Štvanici a značné investice do komunikací. Váš komentář?Jsou to většinou mylné informace. Web Starostové Evropy uvádí to, co jim vedení pražského magistrátu naservírovalo. Trojská lávka byla dokončena podle plánu bez ohledu na současné vedení Prahy a pana Hřiba, stejně tak byla více let v plánu stavba nové lávky na Štvanici. Pokud jde o metro trasu D, pak teprve před třemi dny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) informoval, že v oblasti Pankrácké pláně dokončil geologický průzkum pro tuto trasu. Studie variantního fázování výstavby je z roku 2017 (to p. Hřib na magistrátu nebyl). Trasa by měla být zprovozněna v r. 2029. Je tak zřejmé, že se současné vedení magistrátu v čele s p. Hřibem chlubí cizím peřím a že pro stavbu nové trasy metra D nemohla nic pozitivního udělat, pouze prolongovala již plánované činnosti. Dále. Tvrzení o vysokém počtu nově otevřených záchytných parkovišť P + R (Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď“) není pravdivé. V současné době fungují v Praze dvě desítky takových parkovišť − od nástupu Zdeňka Hřiba do funkce primátora byla otevřena pouze dvě a jen v okrajových místech hlavního města: v Běchovicích (60 míst + 4 ZTP) a u Nádraží Braník (110 míst + 5 pro ZTP), obě v r. 2019. Uvedení do provozu těchto parkovišť se připravuje zpravidla více měsíců i let; současné vedení magistrátu tak přišlo k hotovému. Navíc od Nového roku bylo parkovné na většině takových parkovišť zdvojnásobeno.Ve zdůvodněních na webu Starostové Evropy jsou kromě obecných frázovitých tvrzení (p. Hřib usiluje o transparentnost, chytré řízení, obhajuje lidská práva, svobodu, demokracii, bojuje proti antiliberálním tendencím, nerovnosti, populismu, xenofobii, klimatickým změnám) další mnohá nepravdivá tvrzení; kupříkladu propagandistické akce p. Hřiba v souvislosti se zápasem proti covidu-19 nebyly žádnou věcnou aktivitou – takové činnosti uskutečnila centrální vláda ČR. Pražský magistrát v čele s Z. Hřibem také hlasitě skanduje o své vynikající činnosti a výsledcích při zavádění elektromobility do pražských ulic − nyní Praha vypravila ve veřejné dopravě jeden, slovy jeden elektroautobus. Hlavní volební heslo Pirátů před volbami v Praze znělo: „Vyřešíme dopravu.“ Nestalo se.Přes proklamované zásluhy primátora se v českých médiích, na sociálních sítích setkáváme s řadou kritických poznámek na jeho adresu, někdy i dost drsných. Proč se hodnocení činnosti šéfa české metropole v ČR a v rámci EU neshodují? Možná lidé kritizují primátora za jeho politické ambice? Pan Hřib dost často působí jako ministr zahraničí. A není to snad tak, že organizace Starostové Evropy na Hřibově činnosti oceňuje především jeho politické působení, hlavně protiruské útoky skrývané pod rouškou údajného boje za svobodu a demokracii?Ano. Hodnocení EU a velké části občanů, obyvatel Prahy, se neshodují, protože názory úředníků EU vycházejí z tvrzení, které jim dodává pražský magistrát (a tyto údaje mají k pravdě mnohdy velmi daleko), a protože úředníci EU si údaje dodané pražským magistrátem (Hřibovými podřízenými) u nikoho jiného neověřují a sami v Praze nežijí. Pan Hřib má vysoké politické ambice, domnívá se, že má z Prahy řídit naši zahraniční politiku, zejm. proti Rusku a Číně, to je současným mainstreamem velmi oceňováno; starost o potřeby pražských občanů mu však chybí.V Rusku jméno pražského primátora spojují jen s jednou okolností, s jeho bojem s pomníkem maršála Koněva. Pro zajímavost, co si myslíte o tom, jak by Moskvané zhodnotili činnost Zdeňka Hřiba?Myslím, že by ho za starostu svého města nezvolili. A pokud ano, tak by ho po nedlouhé době kvůli jeho problematickým aktivitám z toho místa vyprovodili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

