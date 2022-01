https://cz.sputniknews.com/20220123/nejhorsi-vikend-za-celou-pandemii-v-sobotu-bylo-18-334-nakazenych--17311785.html

Nejhorší víkend za celou pandemii. V sobotu bylo 18 334 nakažených

Nejhorší víkend za celou pandemii. V sobotu bylo 18 334 nakažených

Tento víkend se řadí mezi ty nejhorší od začátku celé pandemie koronaviru. Sobota si připsala více než 18 tisíc nakažených a u 2 235 lidí byla opakovaná... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Včerejší den tak překonal listopadovou sobotu loňského roku, kdy bylo 14 414 pozitivních případů. Nicméně pak následovaly vánoční svátky, přirozeně se tak míň testovalo a případů bylo méně.S narůstajícím počtem případů roste i týdenní incidenční číslo, které dnes vykazuje hodnotu 1438 případů na 100 000 obyvatel. Reprodukční číslo už dosahuje hodnotě dvě, což znamená, že když se nakazí jeden člověk, průměrně pak nakazí další dva.Nakažlivější kmen koronaviru omikron je schopen napadat imunitu lidí opakovaně, proto se stále více objevují opakované pozitivní testy. Za sobotu bylo takových případů 2 235, celkově jde o 57 388 případů.Nemocnice hlásí pětkrát méně lidí než tomu bylo v prosinci, tehdy bylo 7 000 lidí, z toho 1 000 ve vážném stavu.K včerejšímu dni bylo v nemocnicích 1486 osob s nákazou, z nichž 202 mají těžký průběh. Ve srovnání s minulým týdnem je to o 177 hospitalizovaných méně a s těžkým průběhem je o 120 lidé méně. Očekává se, že nemocnice se opět začnou více naplňovat.Testuje se čím dál více, navíc teď ještě přibylo testování v zaměstnání. Jelikož některé firmy testují pomocí antigenních testů, které provádějí zdravotníci, jsou pak tyto výsledky zahrnuty do statistik. Zvýšil se také počet PCR testů, jelikož na základě negativního výsledku se může ukončit karanténa. Za soboru laboratoře otestovaly 75 tisíc PCR a 6 500 antigennů. Ve srovnání s minulým týdnem je to o 14 tisíc testů více.Shrneme-li celou epidemii koronaviru v České republice, bylo už celkově 2,75 milionu případů. Zemřelo již 37 034 lidí. Počty úmrtí naštěstí v poslední době ubývají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

