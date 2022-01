https://cz.sputniknews.com/20220123/nevyhody-pobytu-v-usa-s-odstoupenim-od-poslaneckeho-mandatu-odtamtud-ma-farsky-komplikace-17315542.html

Nevýhody pobytu v USA. S odstoupením od poslaneckého mandátu odtamtud má Farský komplikace

Nevýhody pobytu v USA. S odstoupením od poslaneckého mandátu odtamtud má Farský komplikace

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se domnívá, že poslanec hnutí STAN Jan Farský, který před týdnem odletěl na stáž do USA, má problém z této země odstoupit od... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Politik v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima News informoval o tom, že Farský řeší situaci s českou ambasádou ve Spojených státech a navíc ji projednává i s ministrem.„Farský tím, že odcestoval, tak mandátu se nemůže vzdát notářským podpisem v USA. Zjišťuje, jak to udělat právně tak, aby se ho vzdal. Jak se český poslanec může vzdát mandátu, když je v cizině. S tím se nepočítalo,“ zdůraznil Blažek.Média připomínají, že Farský před odletem sliboval, že na důležitá hlasování koalice Spolu a PirSTAN ve Sněmovně přiletí.„Kvůli tomuhle let neplánuje a myslel, že to udělá v USA, je to asi velký právní problém. Pokud do týdne nenajdeme právnické řešení, tak bude muset přiletět,“ dodal ministr.Poznamenává se, že poslanci se mohou vzdát mandátu podle sněmovního jednacího řádu osobním prohlášením na plénu nebo prohlášením sepsaným formou notářského zápisu.Tento týden Farský, poté, co ho k rezignaci vyzvalo předsednictvo hnutí Starostů a nezávislých, avizoval, že se vzdá svého mandátu.Podle svých slov nechce komplikovat fungování vlády a hnutí STAN.Připomeňme, že Farský na začátku minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Do Spojených států odletěl o víkendu.Politik se vzdal poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování.„Protože jsem si myslel, a pořád jsem o tom přesvědčen, že je povinností politika zvyšovat svou kvalifikaci ke službě republice, v dobré víře jsem se rozhodl usilovat o vědomosti, nadhled, kontakty, které bych ve zbylých 3,5 letech mandátu vysoce zúročil. Stejně, jako jsem byl rozhodnut účastnit se klíčových hlasování ve sněmovně i v době této stáže,“ prohlašoval.Svým postupem Farský sklidil kritiku jak u opozice, která ho obvinila z pohrdání voliči, tak i u představitelů vládních stran včetně premiéra Petra Fialy.Ve volbách Farský, coby lídr kandidátky v Libereckém kraji, dostal 32,7 procenta přednostních hlasů, což je silná podpora ze strany voličů.Lídr SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro Sputnik vyzdvihl, že vedení STAN v čele s Vítem Rakušanem již před volbami o dlouhodobé stáži Farského v USA vědělo.„I tak to voličům zatajilo. Máme tu něco jako koaliční smlouvou. Došlo k rozporu. Není to nic jiného než podvod na voličích. Ptáte se mě na kumulaci funkcí, souběžné činnosti, každý by se měl rozhodnout realisticky tak, aby mohl svou práci odvádět dobře. Co k tomu dodat? Hlavně by si měl každý rozmyslet dobře, zda vůbec může dostát slibům, které rozdává…“Podotkl, že Vít Rakušan hlavně ani náznakem Farského podvodné jednání vůči voličům neodsoudil, na omluvu voličům nedošlo a ani se od tohoto jednání nedistancoval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

