Okamura: Souběhem funkcí Farský i Bartoš zradili voliče. Oba sosají z teplého korýtka moci

Okamura: Souběhem funkcí Farský i Bartoš zradili voliče. Oba sosají z teplého korýtka moci

Po volbách do sněmovny se ukázalo, že tu máme zase neprůhledné financování strany, snahu kumulovat funkce v jedné osobě, též se zjišťuje, že politici se neumí... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Pane předsedo, poslechněme, co Piráti tvrdí na svém webu:„Eliminace souběhu funkcí je jedním ze základních pilířů pirátské politiky. Osoba, která ve stejné chvíli zastává více funkcí, nemůže zodpovědně vykonávat jednotlivé pozice na plný úvazek, což má vliv i na státní rozpočet. Kromě mapování souběhu funkcí politiků se rovněž snažíme předkládat legislativní změny, které zamezí např. motivaci kumulovat vysoké pozice s cílem vyššího příjmu.“Napadá nutně, lidově řečeno, „kýho výra“ tvrdí jedno, konají opačné? Kážou vodu, pijí víno…Tomio Okamura: No tak rezignace poslance Jana Farského (STAN) je v dané situaci logická. Smaže to ale fakt, že došlo k podvodu na voliče? Že se to stalo až po velkém veřejném tlaku, aby se Farský vzdal poslaneckého mandátu?Pak je tu další věc: vracení jisté části netransparentních sponzorských peněz pro stranu, to STAN, a potažmo vlastně ani Fialově vládní koalici, renomé nevylepší.Jde o miliony… Kam se dívají všichni ti „Neo-vlivní.cz“ (ironie)?Ve STANu teď najednou říkají, že od týchž firem už sponzorství nepřijmou. Takhle se měli zachovat rovnou.Napadá mě žertem ta písnička Matušky a Štědrého: „Stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám…“ Místo nohou si lze dosadit šustivé papírky.Ona je to ale vážná věc, pomineme-li neprůhledné financování STAN, pak je nešťastné to, že Farský k rezignaci nedospěl sám, řekněme na základě zdravé sebereflexe, ale teprve poté, co byl ke složení mandátu vyzván předsednictvím hnutí Starostů a nezávislých. Takovýto běh událostí ubírá Farského „rozhodnutí/gestu“ na působivosti. Špatně načasováno, pozdě a principiálně nesprávné. Kde jsou zásady? To samé se týká financování. A co kdyby to neprasklo? Pokračovali by v tom?Farský si plánoval přelety Atlantiku, aby si tu a tam zahlasoval ve sněmovně. Snížila by „stáž“ v zámoří level české autenticity Farského hlasu v našem parlamentu? Prý přijde o diplomatický pas.Vedení STAN v čele s Vítem Rakušanem již před volbami o dlouhodobé stáži Farského v USA vědělo. I tak to voličům zatajilo. Máme tu něco jako koaliční smlouvou. Došlo k rozporu. Není to nic jiného než podvod na voličích. Ptáte se mě na kumulaci funkcí, souběžné činnosti, každý by se měl rozhodnout realisticky tak, aby mohl svou práci odvádět dobře. Co k tomu dodat? Hlavně by si měl každý rozmyslet dobře, zda vůbec může dostát slibům, které rozdává…Vít Rakušan se na Twitteru (TW: 20.1.2022) dojímal nad přátelstvím, které pojí lidi ve STANu. Doporučení Farskému od předsednictví partaje prý vnímá jako „těžké rozhodnutí“…Vít Rakušan hlavně ani náznakem Farského podvodné jednání vůči voličům neodsoudil. Nedošlo na omluvu voličům. A ani se od tohoto jednání nedistancoval.Hnutí STAN se „snaží“ ukončit kauzu jejich netransparentního financování z firem napojených na daňový ráj na Kypru. Myslí si, že má jako stačit peníze vrátit. Zde se to má tak, že kauza nekončí, protože nadále se skrývá, kdo jsou koncoví majitelé neprůhledných firem, které STAN sponzorují a z jaké činnosti tyto peníze pocházejí.Co ministr Bartoš od Pirátů?Předseda Pirátů, poslanec a ministr Ivan Bartoš také podvádí občany. Piráti si dříve zakázali kumulaci funkcí. Post ministra a poslance, to jako není kolize? Bartoš by měl okamžitě položit funkci poslance nebo ministra a přestat podvádět lidi. Premiér Petr Fiala (ODS) všechna výše uvedená fakta přehlíží.Nevypadá to na to, že si předseda Pirátů Ivan Bartoš dá říci. Shrňme si: je poslancem, ministrem a místopředsedou vlády. Je to v rozporu s jejich vlastním kodexem… Pirátům se zalíbily funkce a teplá korýtka a sosají z veřejných peněz plnými doušky. Sosají a sosají…Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

