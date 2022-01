https://cz.sputniknews.com/20220123/pci-biatlonistka-lucie-charvatova-si-v-primem-prenosu-sproste-zanadavala-a-je-hvezdou-internetu-17316332.html

„P*či.“ Biatlonistka Lucie Charvátová si v přímém přenosu sprostě zanadávala a je hvězdou internetu

Významný úspěch měl český biatlonistický tým na dosah, nakonec však k dosažení nedošlo. Lucie Charvátová útočila ve štafetě žen v rámci Světového poháru na vítězství, ve vedení se ale na konec neudržela. Štafeta ve složení Jessica Jíslová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová nakonec dojela na šestém místě.Charvátová nejprve sjela z tratě a dlouhé sekundy trvalo, než se dostala zpátky. Aby toho nebylo málo, ke smůle se přidaly i chyby na střelnici. Charvátová musela totiž opakovaně z dioptru své zbraně vyfoukávat sníh, ani to však nepomohlo a sestřelování terčů musela dvakrát opakovat. Vzhledem k frustraci se Češka uchýlila k nadávce, přičemž tu zachytily i mikrofony a diváci tak slovo uslyšeli i v přímém přenosu. Video se začalo virálně šířit na internetu a biatlonistka se stala hvězdou internetu.Nutno podotknout, že k takovým situacím dochází docela často. Když například poslanci jednali o důvěře vládě, premiér Petr Fiala prohlásil, že ho to „se*e“. V sále, kde se sešli všichni po polední pauze a kde Fiala toto prohlásil, byl u předsednického pultíku mikrofon zapnutý a jeho slova jsou tudíž zachycena i na kamerovém záznamu. „Šlo o situaci, kdy všichni ministři vlády nepřišli z obědové přestávky včas na 14:30 do sálu, a Sněmovna proto měla dalších pět minut pauzu,“ uvedl pro Novinky ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který seděl po Fialově levici.Lucie CharvátováLucie Charvátová je česká biatlonistka z Vrchlabí. Původně se věnovala běhu na lyžích, v roce 2013 přešla k biatlonu. Jejím prvním oddílem byl SVS Krkonoše Vrchlabí, později závodila ČKS SKI Jilemnice pod vedením trenéra Václava Hamana.Pětkrát se zúčastnila mistrovství světa v biatlonu: v roce 2016 v Oslu, 2017 v Hochfilzenu, 2019 v Östersundu, 2020 v Anterselvě a v roce 2021 na Pokljuce. Nejlepším umístěním je 3. místo ze sprintu na MS v Anterselvě.Od sezony 2014/2015 byla pod vedením trenéra ženské reprezentace Zdeňka Vítka, na sezonu 2018/2019 se připravovala s norským trenérem Egilem Gjellandem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

