Poradíme vám, jaký je nejúčinnější způsob užívání vitamínu D

Vitamín D je pro lidské zdraví nesmírně důležitý. Je na něm závislá jednak síla našich kostí, jednak imunita. Nedávné vědecké studie ukázaly, že vitamín D... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Světová zdravotnická organizace také doporučuje užívat doplňky vitamínu D každý den, bez ohledu na pestrost jídelníčku a na to, kolik času člověk denně tráví na slunci.Připomeňme, že jedinečnost tohoto vitamínu spočívá v tom, že si ho lidský organismus dokáže vytvořit i samostatně v případě, že je vystaven slunečnému záření, dosáhnout ovšem normy obsahu tohoto vitamínu v organismu pouze pomocí vystavení se slunečním paprskům, je záležitostí téměř nereálnou.V současnosti je vitamín D k dostání kdekoliv, na policích v lékárnách a v supermarketech si člověk obvykle může vybrat vhodný přípravek z pestré nabídky. Podle tisku The Telegraph nejsou však všechny stejně účinné.Lékárník Shabir Daya v rozhovoru s tiskem poznamenal, že vitamíny vyrobené ve formě tablet a kapslí ztrácejí během průchodu trávícím systémem asi 40 až 50 procent.Odborník také podotkl, že doplňky stravy, jež se prodávají v podobě sprejů, jsou mnohem účinnější. Stříkají se na povrch vnitřní strany tváře, pak se následně rychleji dostávají do krevního oběhu prostřednictvím mnoha krevních cév, které jsou umístěny uvnitř sliznice tváře, čímž obejdou trávící trakt.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

