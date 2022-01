https://cz.sputniknews.com/20220123/pro-cechy-rozhodne-spatna-zprava-vedci-jsou-si-jisti-alkohol-a-rakovina-spolu-souviseji-17309389.html

Pro Čechy rozhodně špatná zpráva! Vědci jsou si jistí, alkohol a rakovina spolu souvisejí

Pro Čechy rozhodně špatná zpráva! Vědci jsou si jistí, alkohol a rakovina spolu souvisejí

Rozsáhlá genetická studie Oxfordské univerzity potvrdila přímé spojení mezi konzumací alkoholu a vznikem rakoviny. Výsledky výzkumu potvrdily, že existuje... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Vědci již dlouho tvrdí, že existuje spojení mezi rakovinou a alkoholem. Ale až doteď bylo těžké určit, jak přesně alkohol rakovinu způsobuje. Problém je totiž v tom, že konzumace alkoholu je často doprovázena jinými škodlivými návyky, jako je například kouření, nesprávné stravování, málo fyzické aktivity a další. Jak je známo, všechny tyto faktory můžou způsobovat vznik rakoviny.V novém výzkumu však byla použita nová metoda zkoumání vztahu alkoholu a rakoviny. Vědci soustředili svoji pozornost na varianty genů, které jsou spojeny s nízkou úrovní příjmu alkoholu. Je známo, že existují dvě genetické varianty, které snižují snášenlivost alkoholu. Snižují schopnost štěpit acetaldehyd, toxickou molekulu, kterou organismus produkuje při zpracování alkoholu.Výzkumu se účastnilo 150 tisíc dobrovolníků z Číny, kde byl zjišťován jejich vztah ke konzumaci alkoholu. Výzkum probíhal během deseti let, kdy vědci pozorovali jejich zdravotní stav. Výsledky potvrdily, že lidé, kteří měli geny způsobující nízkou toleranci alkoholu, ho konzumovali méně, než ty osoby, které nejsou nositeli těchto variant genu.Bylo zjištěno, že účastníci výzkumu, kteří měli jednu nebo dvě kopie jakékoliv varianty genu, měli o 13 až 31 procent nižší riziko vzniku rakoviny.Studie také prokázala, že lidé s alespoň jednou kopií genu nízké tolerance alkoholu, kteří však pravidelně konzumovali alkohol, výrazně častěji trpěli na rakovinu hlavy, krku a jícnu. To by mohlo svědčit o tom, že neschopnost štěpit acetaldehyd může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.„Tyto výsledky naznačují, že alkohol přímo způsobuje několik typů rakoviny, a že tato rizika mohou být vyšší u lidí, kteří zdědili nízkou toleranci alkoholu, kteří nedokážou správně metabolizovat alkohol,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Pek Kei.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

