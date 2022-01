https://cz.sputniknews.com/20220123/slovaci-louskaji-zahadu-karanteny-pelleginiho-korcok-chrochta-blahem-dankovi-to-nesedi-jak-to-17313715.html

Slováci louskají záhadu karantény Pellegriniho. Korčok chrochtá blahem, Dankovi to nesedí, jak to?

Slováci louskají záhadu karantény Pellegriniho. Korčok chrochtá blahem, Dankovi to nesedí, jak to?

Slovenská média včera večer obletěla informace o tom, že lídr mimoparlamentního hnutí Peter Pellegrini je v karanténě, následovaly reakce ze všech front a víte... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-23T13:42+0100

2022-01-23T13:42+0100

2022-01-23T14:30+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

andrej danko

peter pellegrini

ivan korčok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/15701120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be5b0e1273ce76fbe0d9ab76974e139f.jpg

Někteří asi byli rádi, že se této události nemusí účastnit. Záhadou však zůstává to, kdo to je?Pellegrini se měl v diskuzi utkat se slovenským ministrem zahraničí Ivanem Korčokem, který včera večer poté, co se dozvěděl, že Pellegrini musí do karantény, uveřejnil na svém účtu na Facebooku krátký příspěvek, k němuž přiložil fotografii, podle které je jasné, že ho tato informace moc nezarmoutila, ostatně posuďte sami.Dodal, že věří, že tuto důležitou otázku spolu ještě proberou.Celá situace s karanténou se však nezdá předsedovi slovenské SNS Andreji Dankovi, ten se táže, proč se Pellegrini diskuze neúčastní online, navíc, když nemá žádné příznaky nemoci.„Možná ví něco, co my ne. Nejbližší dny snad ukážou, kde je pravda. Co si myslíte vy?“ doplnil na závěr Danko.Samozřejmě, uživatelé sociálních sítí nezůstali stranou, někteří si myslí, že se Pellegrini lekl Korčoka, další ho hájí s tím, že možná televize TA3 naschvál nedala Pellegrinimu tuto šanci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220122/slovensti-primatori-maji-obavy-z-dohody-s-usa-a-napsali-ministru-obrany-jak-to-dopadlo-17301627.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej danko, peter pellegrini, ivan korčok