Sto let zkoumání a stále nové objevy! Tentokrát jde o skryté rituální místo na Machu Picchu

Přestože je opuštěný incký komplex zkoumán již více než sto let, archeologům se podařilo objevit něco nového pouhých 5 mil od hlavní části starobylé citadely. 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Vědcům z Varšavské univerzity se podařilo objevit více než tucet nových staveb patřících do komplexu Machu Picchu říše Inků pomocí speciální laserové technologie, která se dostává archeologům do rukou stále častěji - lidaru.Pomocí dronů vybavených těmito lidary se archeologům podařilo proniknout hustým listovím peruánské džungle a odhalit stavby pohřbené v porostu pouhých 5 mil od hlavního komplexu na vnějším okraji obřadní lokality Chachabamba.Nové nálezy zahrnují kamenný oltář, 14 lázní, které se pravděpodobně používaly při obřadech, a vodní systém, který je naplňoval. Rituální místo čerpalo vodu z nedaleké řeky Urubamba prostřednictvím kanálů, z nichž část byla pohřbena pod zemí. Vědci z Varšavské univerzity ve své studii, která vyšla v časopise Journal of Archaeological Science, uvedli, že jim nález pomohl k hlubšímu poznání incké civilizace a jejích tradic.Archeologové doufají, že budou ve studiu rituálního místa pokračovat vykopáním některých nově nalezených struktur. Obávají se však, že pandemie může jejich plány pozdržet.Počin českých archeologůČeským archeologům se povedlo odkrýt obydlí lidí, kteří patřili k prvním obyvatelům města Jihlavy při jeho založení poté, co tady ve 13. století propukla stříbrná horečka. Uvádí se, že obydlí má charakter zahloubeného suterénu pravděpodobně nadzemní stavby.Čeští archeologové provádí záchranný průzkum dvora rohového domu Masarykovo náměstí 21. Ve zmíněném domě do konce října fungovalo knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek. Avšak z důvodu rekonstrukce byl podnik dočasně na dva roky přesunut o sto metrů dále do Brněnské ulice.Archeologové zatím na otázku, kdo zde před sedmi stoletími žil, dokážou odpovědět jen přibližně. Jednou z jejich teorií je, že v nynější Brněnské ulici, která se za středověku jmenovala Česká, žila tehdy chudší česká městská menšina, sdělil Šimon Kochan z archeologické společnosti Archaia. Podle jeho slov ví, že sousední Čajkovského ulice byla ulicí hrnčířů a ti nepatřili k nejprestižnějším sociálním skupinám.Kamenem obroubená studna je dominantou dna jámy, která je předmětem zkoumání archeologů. Avšak ta vznikla později než zdejší nejstarší obydlí a také byla koncem 19. století zasypána. Právě ve studně archeologové našli asi pět lidských obratlů.Co se týče zajímavých drobných nálezů z 13. století, archeologům se povedlo najít tři takzvané brakteáty, mince z období vlády Přemysla Otakara II., dva kamenné přesleny, které byly součástí spřádacích vřeten, či závaží na váhu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

