„To není naše tradice!“ Černochovou odsoudili za zbraně Ukrajině

Bývalý poslanec PS PČR Zdeněk Ondráček sdílel odkaz na článek Novinek, který upozorňuje na slova ukrajinských vojáků o tom, že vojenský konflikt je... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

V publikaci je rovněž zmíněn fotograf Timothy Fadek, který strávil pátek s místními ukrajinskými vojáky.„S několika z nich jsem hovořil. Říkali mi: ‚Už jsme přijali, že útok je nevyhnutelný,‘“ popisoval pro CNN Fadek.Ondráček okomentoval článek zcela kategoricky.„Přátelé, stále více blbečků, včetně většiny současných vládních politiků, hovoří o válce jako o něčem, co je nevyhnutelné a co je snad i potřeba. Každého z nich bych na týden až dva poslal někam, kde se střílí. Oni sami tam ale nepůjdou a nepošlou tam ani svoje děti. Umírat za NATO a USA budou jiní,“ podotkl.Na výrok politika navázaly poznámky sledujících, kteří nešetřili i ministryni obrany Janu Černochovou, která tento týden potvrdila, že Česká republika daruje Ukrajině dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů.„Ukrajinci jak vidno, buď musí pracovat za hranicemi a nebo musí bojovat, protože neumí zatočit doma s různými šmejdy, kteří vládnou. A zatáhnou klidně do války celý svět. A naše bojovnice Černochová jim ještě bude pomáhat,“ vyslovil se Miloslava Severová.„Černochová by měla vzít samopal, do báglu dělostřelecké granáty a jít bojovat. Byl by tady od toho válečnického jelita alespoň pokoj,“ padlo doporučení od Jiříka Svobody.Další podrobili kritice celou vládu České republiky.„S Vaším příspěvkem naprosto souhlasím a myslím, že by vláda měla zanechat veškerých válečnických choutek a spíše se snažit této možné válce zabránit. Ale to po této Demožumpní vládě, která se už vysloveně třese na to, až bude nikoli v zájmu ČR, ale USA a NATO, bojovat o svobodu a demokracii, a tudíž si zase připíše plusový bodík za věrné služby a plnění úkolů, které jim určuje jejich" velitel" Tedy USA a NATO,“ vyslovila se Jitka Jarošová.Na to, o čem se ve sdíleném článku nemluvilo, upozornil Martin Brzobohatý.„A proč je nevyhnutelná válka? Na Ukrajině jsou žoldáci z cizích států a Rusko se pohybuje po svém území tak to je špatný ?! Tady je vidět že se nabídla USA se zásobováním plynem, jak kdyby měl být plynovod zničený no a i kdyby tam ruští vojáci nebyli, tak za to bude moci Putin že ?!?!“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

