USA předaly Afghánistánu více než 20 milionů dolarů v rámci humanitární pomoci

USA předaly Afghánistánu více než 20 milionů dolarů v rámci humanitární pomoci

Spojené státy předaly Afghánistánu humanitární pomoc ve výši více než 20 milionů dolarů. Uvedla to tamní centrální banka, která poděkovala americkým úřadům za... 23.01.2022

Podle sdělení banky obdržel Afghánistán 23 milionů dolarů, které byly doručeny z letiště v Kábulu do ústředí Mezinárodní banky Afghánistánu. Centrální banka poděkovala americkým úřadům za pomoc a dodala, že oceňuje „všechny kroky, jejichž cílem je přivést do země zahraniční měnu a pomoci potřebným vrstvám obyvatelstva“.Již dříve centrální banka uvedla, že obdržela 16 milionů dolarů od mise OSN na pomoc v Afghánistánu (UNAMA).Poté, co tálibové převzali kontrolu nad Kábulem, západní banky na příkaz USA zmrazily zahraniční aktiva Afghánistánu a Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Evropská unie pozastavily financování projektů. Afghánská státní banka měla v té době aktiva v cizí měně v hodnotě 9 miliard dolarů, z toho více než 7 miliard v amerických bankách. Deník Wall Street Journal navíc uvedl, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zrušila dodávky dolarů do Afghánistánu předtím, než byl Kábul obsazen táliby.Mluvčí tálibů Suhail Šahín řekl Sputniku, že nové orgány země vyzvaly USA, aby rozmrazily zahraniční aktiva Afghánistánu, protože tyto prostředky jsou potřebné pro humanitární pomoc obyvatelstvu. Koncem září americké ministerstvo financí uvedlo, že povoluje vládě USA, nevládním organizacím a některým mezinárodním organizacím, včetně OSN, omezené finanční transakce s Tálibánem* a skupinou Hakkáního síť**, na něž byly uvaleny sankce, aby se zmírnily humanitární potřeby Afghánců.Na začátku srpna Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu, 15. srpna vstoupil do Kábulu a následující den vyhlásil konec války. Poslední dva týdny v srpnu probíhala hromadná evakuace západních občanů a spolupracujících Afghánců z letiště v Kábulu, které střežila americká armáda. V noci na 31. srpna se americká armáda stáhla z kábulského letiště a ukončila tak téměř 20 let trvající vojenskou přítomnost USA v Afghánistánu. Začátkem září byla vyhlášena prozatímní afghánská vláda, v jejímž čele stanul Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí za první vlády Tálibánu a od roku 2001 byl pod sankcemi OSN.*Hnutí je pod sankcemi OSN za teroristické aktivity** Teroristická organizace v Rusku zakázánaSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

