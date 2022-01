https://cz.sputniknews.com/20220123/v-ostrave-se-bude-topit-na-australsky-zpusob-uhli-od-protinozcu-se-do-cr-dostalo-vodni-cestou-17321303.html

V Ostravě se bude topit na australský způsob! Uhlí od protinožců se do ČR dostalo vodní cestou

V Ostravě se bude topit na australský způsob! Uhlí od protinožců se do ČR dostalo vodní cestou

Je Ostrava známá pro těžbu uhlí? Kdepak, to už je dávno pryč. V sobotu ráno v Děčíně poprvé připlula loď s uhlím z Austrálie, jež se tam dostala po Labi, míří... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-23T20:41+0100

2022-01-23T20:41+0100

2022-01-23T20:41+0100

česko

uhlí

důl

ostrava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/553/98/5539847_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_c7eaaaebeae1fb96014e17f0ad5bf254.jpg

Importované uhlí se běžně dováží do Ostravy z nizozemského Rotterdamu prostřednictvím nákladních vlaků, momentálně ale železniční doprava je přetížena, proto bylo uhlí tentokrát dovezeno lodí. Je možné, že i v budoucnu bude této možnosti čas od času využívat.300 tun australského uhlí bylo ještě vyloženo po cestě v Německu, jelikož loď s původním množstvím uhlí (1400 tun) by přes Labe až do Děčína neproplula, kde zas zboží bylo naloženo na vlak a dále pokračovalo v cestě do Ostravy.I přestože pohled na lodě naložené uhlím putující Labem není nezvyklý, tato událost je nepochybně průlomová. Dříve se totiž uhlí vyváželo z ČR, nyní se situace změnila a uhlí se dováží.Toto de facto potvrzuje i děčínský jeřábník Zdeněk Novák: Dříve lodě s uhlím pluly po Labi regulérně, dovážely uhlí třeba do elektrárny ve Chvaleticích, ale i vyvážely. Ovšem v současnosti je situace opačná. Uhelné doly jsou uzavřené, těžba je skoro zcela ukončena. Poslední ostravský hlubinný důl se nejspíš uzavře letos. Tak se Ostravsko, kde bylo všechno nastaveno na uhlí, stane z největšího producenta uhlí v ČR největším odběratelem importovaného uhlí.Doly na hnědé uhlí zatím jedou naplnoNa rozdíl od hlubinných dolů na černé uhlí povrchové doly na uhlí hnědé zatím stále jedou naplno a zpracovávají enormně vysoké poptávky.Nicméně až se rozhodne vláda, tak těžba skončí i tam. Každopádně i těmto dolům nezbývá dlouhý život, podle programového prohlášení přechod od uhlí by měl být dokončen už do roku 2033.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ostrava

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uhlí, důl, ostrava