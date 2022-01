https://cz.sputniknews.com/20220123/ve-fukusime-doslo-k-uniku-4-tun-chladici-kapaliny-17312324.html

Ve Fukušimě došlo k úniku 4 tun chladicí kapaliny

Ve Fukušimě došlo k úniku 4 tun chladicí kapaliny

Odborníci společnosti TEPCO provozující havarovanou jadernou elektrárnu na severovýchodě Japonska Fukušima-1 vyšetřují příčiny úniku téměř 4 tun speciální... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

Kapalina se uchovává při teplotě 30 stupňů pod nulou ve čtyřech speciálních nádržích. Minulý týden zaměstnanci elektrárny zjistili, že ve dvou ze čtyř cisteren je hladina tekutiny nižší než obvykle, vedle na podlaze byla louže.V zprávě se praví, že možnou příčinu úniku může být poškození potrubí na cirkulaci kapaliny. Odborníci TEPCO se dnes snaží najít místo poškození, aby to co možná nejrychleji opravili.Podle úřední zprávy TEPCO byla výstavba takzvané ledové zdi, která chrání energobloky před přílivem podzemních vod, zahájena v březnu 2016 a ukončena v březnu 2018. Délka zdi činí 1,5 tisíce metrů a objem zmrazené půdy asi 70 tisíc krychlových metrů. Výdaje na projekt činily asi 300 milionů dolarů.V důsledku zemětřesení o síle 9,0 a přílivové vlny tsunami došlo 11. března 2011 v jaderné elektrárně Fukušima-1 k největší havárii na jaderném objektu po Černobylu. Kvůli úniku radiace byli evakuováni obyvatelé východních okresů prefektury Fukušima. Díky dezaktivaci části z nich byl obyvatelům povolen návrat domů. Avšak část okresů není dodnes vhodná pro život. Podle odhadu společnosti TEPCO si definitivní likvidace následků havárie a demontáž reaktorů vyžádá 40 let ode dne havárie.Japonská vláda schválila koncem dubna rozhodnutí o povolení od roku 2023 vypuštění do oceánu vody zpracované systémem ALPS, který očistí radioaktivní vodu od 62 radioaktivních prvků s výjimkou tritia. Toto rozhodnutí vyvolalo znepokojení v Rusku, Číně, Jižní Koreji a KLDR. Avšak MAAE toto rozhodnutí podpořila a hodlá poslat skupinu odborníků za účelem monitoringu.

