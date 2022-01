https://cz.sputniknews.com/20220123/velke-prekvapeni-perkausova-se-tajne-vdala-novinku-oznamila-v-hlavnich-zpravach-a-sebrle-jen-ziral-17321161.html

Velké překvapení! Perkausová se tajně vdala. Novinku oznámila v Hlavních zprávách a Šebrle jen zíral

Krásná moderátorka Eva Perkausová je velká tajnůstkářka. Svůj vztah s podnikatelem Ivanem dlouho tajila a o nic sdílnější nebyla ani ohledně jejich svatby... 23.01.2022

V loňském roce na Maledivách se Eva zasnoubila se svým, tehdy ještě přítelem, Ivanem Heckem. Pochopitelně média prokazovala značný zájem zjistit, kdy ona svatba proběhne.Diváci a její příznivci již můžou přestat hádat, protože na začátku vysílání Hlavních zpráv prohlásila: „U Hlavních zpráv vás vítá Roman Šebrle a Eva Hecko Perkausová.“ Soudě podle výrazu jejího kolegy nezaskočila zpráva jen diváky, ale i jeho samotného. Je tak jasné, že Eva je již vdanou paní. Pro pořad Showtime Eva prozradila i podrobnosti. Ta se před nějakou dobou vyhřívala na exotickém Mauriciu. Nutno podotknout, že snímky z dovolené svědčily o tom, že si ji náramně užívala. Kromě klasických dovolenkových fotek své příznivce překvapila například fotkou, na které ukázala, že pohyb jí není vůbec cizí. Zapózovala totiž na svém manželovi, přičemž se jedná o pózu, za kterou by se nemuseli stydět ani akrobaté.A právě exotický Mauricius si Eva s Ivanem vybrali jako místo pro svatbu. „Byla to opravdu krásná, milá a čistá svatba. Bílý písek, moře a palmy. Člověk vyzná lásku, řekne si ano, předá prstýnky, nakrmí se dortíkem a už jsme byli manželé,“ uvedla pro pořad.Prozradila, že jako šťastné datum pro obřad si vybrali 12. leden, tedy jen několik dní poté, co oslavili páté výročí svého vztahu.Eva PerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

