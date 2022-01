https://cz.sputniknews.com/20220123/ztrata-odstrasujiciho-ucinku-blinken-priznal-co-by-znamenalo-okamzite-uvaleni-sankci-na-rusko-17319210.html

„Ztráta odstrašujícího účinku.“ Blinken přiznal, co by znamenalo okamžité uvalení sankcí na Rusko

„Ztráta odstrašujícího účinku.“ Blinken přiznal, co by znamenalo okamžité uvalení sankcí na Rusko

Spojené státy se domnívají, že okamžité uvalení sankcí na Rusko kvůli situaci na Ukrajině by vedlo ke ztrátě jejich „odstrašujícího“ účinku, uvedl v neděli... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

„Hlavním účelem sankcí je odradit Rusko od agrese. Takže pokud budou zavedeny nyní, ztratíme jejich odstrašující účinek,“ řekl Blinken pro CNN, když komentoval vývoj kolem Ukrajiny.Jak poznamenal šéf americké diplomacie, všechna opatření, která nyní USA a jejich spojenci přijímají, mají za cíl „zadržet a přimět Rusko, aby upustilo od svých agresivních akcí (proti Ukrajině; pozn. red.), a zároveň hledat diplomatické řešení současné situace“.Zároveň dodal, že Washington a evropské země se připravují na „všechny možné scénáře“ kolem Ukrajiny.Společné řešení problémůWashington se domnívá, že ve vztazích s Moskvou existuje řada oblastí, v nichž mohou strany vyřešit vzájemné starosti v oblasti bezpečnosti, zahrnuje to i kontrolu zbrojení, uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.Šéf americké diplomacie uvedl, že příkladem takové oblasti je kontrola zbrojení mezi Ruskem a USA.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

