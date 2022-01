https://cz.sputniknews.com/20220124/babis-se-rozpovidal-o-kandidature-na-prezidenta-i-vrbeticich-cele-to-byla-nahoda-tvrdi-17325655.html

Babiš se rozpovídal o kandidatuře na prezidenta i Vrběticích. „Celé to byla náhoda,“ tvrdí

Babiš se rozpovídal o kandidatuře na prezidenta i Vrběticích. „Celé to byla náhoda,“ tvrdí

Bývalý premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor Deníku N, ačkoliv se k němu v minulosti stavěl kriticky. V rozhovoru se bývalý premiér vyjádřil ke své možné... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím oficiálně svoji kandidaturu na prezidenta nepředstavil, ale vše nasvědčuje tomu, že tak učiní. Své příznivce totiž vyzval, aby sbírali podpisy na jeho podporu. Podle zákona totiž může kandidáta navrhnout 10 senátorů, 20 poslanců nebo minimálně pět tisíc občanů.Babiš se v rozhovoru věnoval také nové vládě Fialy, je potřeba poznamenat, že je k ní poměrně kritický. Ukázal to během hlasování o důvěře vládě, kde opoziční poslanci vytvořili nový historický rekord, kdy protáhli hlasování na 23 hodin.Babiš má ale za to, že jednali k věci.„Je pravda, že padl rekord, ale my už jsme to chtěli dokončit a hlasovat. Potom se to ovšem zkomplikovalo, byl jsem velice překvapený, že naši poslanci ještě vystupovali. Říkali jsme jim, ať už to nechají být a můžeme hlasovat. Ale všechna ta vystoupení byla dobrá i vtipná, třeba Patrik Nacher s kalousem ušatým (návrh národního ptáka, pozn. red.). Hlavně paní (Alena) Schillerová se v tom evidentně zhlédla, je nadšená, že může dělat předsedkyni (poslaneckého klubu, pozn. red.), úplně jako by ji polila živá voda,“ doplnil.Bývalý premiér si také postěžoval na kauzu Pandora Papers, která mu pokazila vítězství ve volbách.„Můžeme se bavit o tom, jak volby dopadly a co bylo nefér – třeba Pandora Papers – výsledek jsem ale uznal. Prezident je na mě naštvaný, že jsem to pověření nevzal, ale to by bylo zbytečné. Nikdy jsem nechtěl společnost rozdělovat, je mi to nepříjemné. Ano, mám nějakou nálepku, nepravdivé StB, účelové Čapí hnízdo a další nesmysly, které nemají nic společného s mojí politickou kariérou. Kdybych se stal prezidentem, dělal bych vše pro to, abych přesvědčil ty, kteří mě nesnášejí, že bych byl prezidentem i pro ně,“ míní Babiš.Během rozhovoru se Babiš vyjádřil také k Vrběticím. Celou kauzu označil za podivnou.„Když jsme se to poprvé dozvěděli, samozřejmě jsme tomu nechtěli věřit. Jak budeme říkat lidem, že nám tu někdo zabil dva lidi, a dozvídáme se to až teď? Všechno samozřejmě nasvědčuje tomu, že to skutečně udělali. Absurdita ale je, že kdyby to nedostal ten konkrétní policista, asi to dnes ani nevíme,“ doplnil.Připomeňme, že ke dvěma výbuchům v muničním skladu Vrbětice došlo v roce 2014 a zahynuli při nich dva čeští občané. Vláda z výbuchů obvinila Rusko. Moskva odpovědnost odmítá. Podle ní se jedná o provokaci a české úřady neposkytly žádné důkazy.Kauza Vrbětice vedla ke zhoršení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou. Obě země znatelně omezily diplomatický personál. Prezident ČR Miloš Zeman v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulaci s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

