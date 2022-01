https://cz.sputniknews.com/20220124/cesi-duveruji-caputove-najde-se-takova-i-v-ceske-republice-17322957.html

Češi důvěřují Čaputové. Najde se taková i v České republice?

Češi důvěřují Čaputové. Najde se taková i v České republice?

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová se těší největší důvěře Čechů ze všech zahraničních politiků. Ale u ní doma, na Slovensku, její popularita padá. Vystřídá... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Víte, jaký je rozdíl mezi bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem? Asi tak 13 procent nedůvěry. To není vtip. To je výsledek šetření, provedené Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ale to není hlavní výsledek průzkumu, který zjišťoval důvěru Čechů k vybraným politikům v mezinárodním kontextu.Pokud bychom se podívali do žebříčku popularity mezinárodních politiků očima Čechů, který sestavilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, tak by vypadal následovně.Nejvyšší podíl důvěry mezi zkoumanými politiky získala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, jíž „spíše důvěřovalo“ 64 % dotázaných a 16 % jí „spíše nedůvěřovalo“. Za ní pak na druhém místě skončil francouzský prezident Emmanuel Macron, jemuž „spíše důvěřovalo“ 41 % dotázaných a 33 % mu „spíše nedůvěřovalo“.Podíly důvěry u všech dalších zkoumaných politiků byly podstatně nižší a pohybovaly se od úrovně jedné třetiny dolů s vesměs převažujícími podíly nedůvěry (výjimky v tomto ohledu tvořili bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, polský prezident Andrzej Duda a německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, u kterých byly podíly důvěry a nedůvěry statisticky vyrovnané), relativně nejlépe na tom byli s přibližně třetinou důvěřujících končící německá kancléřka Angela Merkelová (33 % důvěřuje, 54 % nedůvěřuje), britský premiér Boris Johnson (32 % důvěřuje, 36 % nedůvěřuje) a český prezident Miloš Zeman (31 % důvěřuje, 61 % nedůvěřuje).Opačné straně žebříčku vévodí ruský prezident Vladimir Putin, severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump. V případě prezidenta Ruské federace se nejde ničemu divit. Poslední rok a půl v naší republice panuje rozsáhlá protiruská hysterie, kterou přiživují česká média hlavního proudu.Ale všimněte si, drazí čtenáři, jiné věci. Největší důvěře Čechů se těší slovenská prezidentka Čaputová. 64 % ji vidí jako novodobého Masaryka v sukni. A to je pravda, o demokratických hodnotách, o morálce a jiných vznešených věcech paní Čaputová umí hovořit hezky.Jenže na tato hezká slovíčka ji víc skáčou Češi než její Slováci. Podle průzkumu slovenské agentury Focus pro tamní televizi Markíza, popularita Čaputové krouží okolo 49 %. To znamená, že si zahraniční lídry idealizujeme a vnímáme je tak, jak nám je podávají média hlavního proudu.Ale co z toho může taky vyplývat? Je to podvědomý zájem Čechů o to, aby pana prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě nahradila žena? Taková česká paní Čaputová, která by zklidnila rozbouřenou českou politickou scénu a vždy na sklonku roku by měla hřejivý projev?Vyloučeno to není, signály z průzkumu se dají číst různě. Problém je ale v tom, že Česko nemá nikoho jako je Čaputová. Miroslava Němcová? Hledejme raději dál. Danuše Nerudová? Řada z vás teď určitě začala hledat její jméno v internetovém vyhledávači. Nerudová je rektorkou Mendelovy univerzity v Brně a založila si proticovidovou iniciativu KoroNERV-20. Ta taky nevypadá na českou Čaputovou, i když ji část pražské kavárny do prezidentské kandidatury tlačí.Možná proto je paní Čaputová v Česku tak populární, protože je to příjemná fata morgána, miráž, která se tetelí na horizontu a můžeme o ni snít. Realita, jak ukazuje Slovensko, není tak líbivá.O popularitě Zuzany Čaputové v Česku Sputnik hovořil s konzervativní političkou Natálií Vachatovou.„Na prvních třech místech se podle tohoto průzkumu umístili politici, kteří své země rozhodně nepřivedli k lepším zítřkům. Na druhém místě se umístil Macron, jehož země se dlouhodobě potýká s množstvím problémů, které nedokázal vyřešit. Je to tentýž člověk, který chce zavádět „uhlíkové clo“ a budoucnost Evropy vidí spojenou s Afrikou. Na třetím místě se umístila Merkelová, která stojí za migrační krizí. To je zvláštní a nechci se nikoho dotknout, ale nutí mě to se zamyslet nad tím, zda výsledky tohoto průzkumu nemají něco společného s tím, že na nich pracuje manželka šéfredaktora krajně tendenčního plátku Respektu s mnoha a mnoha střety zájmů. Anebo ty výsledky takto dopadly zkrátka proto, že naše média výše jmenovaným politikům fandí a vykreslují je v pozitivním světle.Je také otázka, jak moc náhodně byl vybrán dotazovaný vzorek lidí. Odmítám zkrátka věřit tomu, že se tyto výsledky zakládají na skutečných názorech většiny českých obyvatel. Nicméně je-li to skutečně tak, pak nezbývá než tuto informaci přijmout," říká politička.Není zvláštní, že slovenská prezidentka je populárnější v Česku než na Slovensku?„Je třeba si uvědomit, že ať už je paní Čaputová jakákoli, není naše a není konfrontována s problémy České republiky. Spousta lidí netuší, jak by se postavila k problémům naší země. A jsem si jista, že kdyby to věděli, její popularita by vypadala zcela jinak. K nám se dostávají zprávy vyšperkované týmem odborníků na PR. Když už něco o paní Čaputové zaznamenáme, jsou to fotky, které mají vyvolávat dojem, že je paní Čaputová jednou z nás. Jako například fotografie, na níž pekla cukroví v černých šatech - což je asi stejně tak uvěřitelné, jako pan Fiala, který pro změnu doma maloval v obleku.Mainstreamová média prezidentku Slovenska ale milují, proto ji fandí a snaží se ji vykreslovat v dobrém světle nejen jako skvělou ženu, ale i jako výborného státníka bez ohledu na skutečnost. Je to ovšem pořád ta samá Čaputová - prounijní, vítací, aktivistická a progresivistická – to je těch 56 pohlaví a podobně," míní paní Vachatová.Může to signalizovat to, že pana Zemana může na Pražském hradě vystřídat žena?„Možné je vše, paní Čaputovou před prezidentskou volbou také nikdo pořádně neznal. Vyhrála mimo jiné i díky tomu, že lidé neměli koho volit. To hrozí i nám, že zvítězí někdo jen proto, že dobře vypadá a působí reprezentativně a ono to bude stačit.Poslední dobou je velmi moderní nadržovat ženám a mně to velmi vadí. Když nad tím přemýšlím, dnešní protežování žen je velice ponižující. Taková je ale už tendence, takže vyloučit to, že by i díky tomu na Hradě zasedla žena, nelze.Nicméně si myslím, že šanci získá bez ohledu na pohlaví ten, koho bude podporovat nynější aparát – bude to zcela jistě nějaký „ekologicky“ uvědomělý, progresivně naladěný člověk, loajální spíše vůči Unii než naší zemi. A já stále věřím, že se objeví a vyhraje skutečně důstojný kandidát, který bude stavět zájmy naší země na první místo," říká konzervativní politička Natálie Vachatová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

