České ministerstvo zahraničí zatím neplánuje stahovat pracovníky velvyslanectví na Ukrajině

České ministerstvo zahraničních věcí v současnosti nechystá stažení pracovníků českého velvyslanectví na Ukrajině ani jejich rodinných příslušníků. Informovala... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Co se týče situace na Ukrajině, na českém resortu zahraničí se každý den schází pracovní skupina, která situaci v zemi průběžné vyhodnocuje. Zmiňme, že Spojené státy nařídily rodinám pracovníků americké ambasády, aby opustili zemi. Důvodem má být hrozící útok ze strany Ruska. Americký resort zahraničí také povolil, aby Ukrajinu opustili postradatelní diplomatičtí zaměstnanci ambasády. Podle informací BBC měla začít stahovat zaměstnance svého diplomatického zastupitelství v Kyjevě také Velká Británie. Šéf evropské diplomacie Josep Borell informoval, že EU se zatím k tomuto kroku nechystá. Ukrajina označila rozhodnutí Spojených států za předčasné a přehnané.Napětí kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

