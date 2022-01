https://cz.sputniknews.com/20220124/chybi-jen-kopanec-do-zadku-v-llr-informovali-o-existenci-vsech-faktoru-pripravy-kyjeva-k-utoku-17331892.html

„Chybí jen kopanec do zadku.“ V LLR informovali o existenci všech faktorů přípravy Kyjeva k útoku

„Chybí jen kopanec do zadku.“ V LLR informovali o existenci všech faktorů přípravy Kyjeva k útoku

Kyjev stahuje k linii dotyku Donbasu vojenskou techniku: vícehlavňové raketomety, samohybné a houfnicové dělostřelectvo, uvedl zástupce samozvané Luhanské... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T20:43+0100

2022-01-24T20:43+0100

2022-01-24T20:43+0100

svět

doněck

ukrajina

luhansk

útok

doněcká lidová republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/705/58/7055870_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_3970563c2b1996939af26af8c00cf5ae.jpg

„Jediné, co chybí, je kopanec do zadku (ukrajinskému prezidentovi Volodymyru; pozn. red.) Zelenskému nebo komukoli jinému, aby mohla začít plnohodnotná operace, protože všechny faktory, které si lze pro útok představit, vidíme otevřeně, nikdo je ani neskrývá,“ řekl v televizi Rossija 24.Uvedl také, že národní prapory včetně Pravého sektoru* dorazily na linii dotyku. Kromě toho Maročko upozornil, že západní země, včetně Velké Británie a USA, posílají na Ukrajinu zbraně a munici. Zároveň některé země začaly „evakuovat“ své občany.Mluvčí Lidových milicí samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin zase poukázal na přípravu sabotáží ze strany ukrajinských ozbrojenců.Podle něj má ukrajinská strana na linii dotyku třiapůlkrát až čtyřikrát více sil než Doněck. Situace s Luhanskem je podle něj stejná.Konflikt na východě Ukrajiny trvá již více než sedm a půl roku a podle údajů OSN během něj zahynulo více než 13 000 lidí. Deeskalace se projednává na zasedání kontaktní skupiny na základě minských dohod, které požadují příměří a stažení těžkých zbraní z linie dotyku.Ukrajina nyní v Donbasu soustřeďuje polovinu armádního personálu a ostřeluje domobranu, a to i za použití zakázané techniky.Spojené státy a další země NATO stupňují napětí v regionu. Jak již dříve poznamenal ministr zahraničí RF Sergej Lavrov, aliance zvyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu, kde se zvýšil počet západních instruktorů. Podle názoru diplomata to může vyprovokovat ukrajinské úřady „k vojenským dobrodružstvím“, což představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. To se domnívá, že se Západ snaží vytvořit uskupení vojsk v blízkosti ruských hranic.*Zakázaná extremistická organizace v Rusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220121/donecka-lidova-republika-uvedla-ze-kyjev-se-pripravuje-na-aktivni-bojove-operace-17291759.html

doněck

ukrajina

luhansk

doněcká lidová republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doněck, ukrajina, luhansk, útok, doněcká lidová republika