Evropská komise se chystá Ukrajině vyčlenit 1,2 miliardy eur. Zelenskyj již děkuje von der Leyenové

Evropská komise se chystá Ukrajině vyčlenit 1,2 miliardy eur. Zelenskyj již děkuje von der Leyenové

Evropská komise doufá, že země Evropské unie a Evropský parlament dokáží rychle schválit navrhovaný nový program makrofinanční podpory Ukrajině ve výši 1,2... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T15:11+0100

2022-01-24T15:11+0100

2022-01-24T15:11+0100

Von der Leyenová uvedla, že Evropská komise zemi nabízí nový balíček finanční pomoci, který bude složen z půjček a grantů. Jeho první částí je nová makrofinanční podpora ve výši 1,2 miliardy eur, která má Ukrajině pomoci se vyrovnat s finančními potřebami způsobenými konfliktem na východě země.Vděčnost ZelenskéhoUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci za včasné.Již dříve šéfka EK Ursula von der Leyenová informovala o nabídce finanční pomoci Ukrajině, která se bude skládat z půjček a grantů. První částí je nová makrofinanční podpora ve výši 1,2 miliardy eur.NATO posiluje přítomnostSeveroatlantická aliance v pondělí na webových stránkách zveřejnila prohlášení, že NATO na pozadí situace okolo Ukrajiny posiluje přítomnost ve východní Evropě a také uvádí síly do stavu připravenosti.„Spojenci NATO uvádí síly do stavu připravenosti a vysílají další lodě a válečné letouny do míst dislokace ve východní Evropě, čímž posilují zadržování a obranu na pozadí pokračujícího navyšování ruských sil na Ukrajině a v jejím okolí,“ uvádí se v prohlášení NATO.Z prohlášení NATO vyplývá, jaké státy vysílají techniku a vojáky do východní Evropy. Dánsko tedy posílá fregaty do Baltského moře a čtyři stíhací letouny F-16 do Litvy, Španělsko vysílá lodě a uvažuje o vyslání letounů do Bulharska, Francie informovala o připravenosti přesunout síly do Rumunska, Nizozemsko posílá dva stíhací letouny F-35 do Bulharska a převádí lodě a pozemní síly do bojové pohotovosti a USA zkoumají možnosti rozšíření vojenské přítomnosti na východním křídle aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

