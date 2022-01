Farský ukázal veřejnosti tragikomické Fu*k you, prý s ním ještě bude legrace, shodují se komentátoři

„Vidím to jako vztyčený prostředník směrem k veřejnosti, nejen k voličům STAN. Nepřijde jim divné, že na osm měsíců odjede do Ameriky. Na jeho stipendium se doplácí z veřejných peněz. Překvapil mě amatérismus STAN a obzvlášť i předseda Vít Rakušan. Neříkám, že by je to ohrozilo v příštích volbách, kauza utichne. Lidé si to ale budou pamatovat a opozice to ráda připomene,“ vyjádřil se Holec.