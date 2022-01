https://cz.sputniknews.com/20220124/jednotny-nazor-lipavsky-informoval-o-vysledcich-jednani-ministru-zahranici-eu-a-usa-17332245.html

Jednotný názor. Lipavský informoval o výsledcích jednání ministrů zahraničí EU a USA

Ministři zahraničí zemí EU a USA se vzájemně dohodli na jednotném stanovisku vůči Rusku v ukrajinské otázce. Prohlásil to po jednání ministr zahraničí Jan... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T21:37+0100

2022-01-24T21:37+0100

2022-01-24T21:46+0100

česko

ukrajina

rusko

mzv

jan lipavský

Zástupci unijních vlád kromě jiného vyzvali Moskvu ke zklidnění situace a zopakovali, že státy jsou připraveny přijmout masivní sankce.O výsledcích pondělního jednání informoval novináře šéf české diplomatické mise Jan Lipavský. Přestože se názory šéfů diplomatických úřadů zemí Evropské unie na podobu sankcí liší v detailech, ve schválených rozhodnutích projevují jednotu postojů.Šéf české diplomacie podotkl, že situaci, která se vyskytla na Ukrajině, v Praze bedlivě sledují. V úterý se na stejné téma bude konat jednání krizového štábu ministerstva zahraničí.Před pár dny ministr zahraničí Lipavský za nejhorší možný scénář označil vojenskou invazi Ruska na území Ukrajiny. To považuje za scénář, který si nikdo nepřeje a který se diplomaté snaží odvrátit. Dodal, že pozice České republiky je v této situaci pevná a neměnná. Podle jeho mínění je ale nutné, aby bylo Česko připraveno.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy přitom nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem takzvaných „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na vlastním území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

