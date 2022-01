https://cz.sputniknews.com/20220124/lekar-omikron-asi-olympijske-hry-nenarusi-pokud-ano-bude-to-politicky-policek-cine-17324780.html

Lékař: Omikron asi olympijské hry nenaruší. Pokud ano, bude to politický políček Číně

Na názor se ptáme lékaře-genetika Františka Lišky. Pan doktor připustil, že to není celé jen o medicíně.Сo se dá říci k omikronu, zváží-li se jeho parametry, resp. jak by to mohlo ovlivnit sportovce, kteří se chystají na olympiádu do Číny? Do zahájení XXIV. zimních olympijských her již mnoho nezbývá. V čerstvé paměti máme proskripci srbského tenisty Djokoviče, který nebyl puštěn do Austrálie a přišel o Australian Open; omikron je celosvětově stále na vzestupu. Jsme před kulminací?František Liška: Zatím to vypadá, že omikron je mírnější variantou. Potud je to dobrá zpráva.Když se nová epidemie teprve začíná šířit, její patogen ještě není přizpůsoben hostiteli. Na začátku je proto větší smrtnost, paradoxně při menší infekčnosti. Pokud někdo onemocní v této fázi geneze epidemie, riskuje větší postižení. Jak se epidemie vyvíjí, nepřímá úměra se obrací. Časem tedy dochází k mutacím viru, objevují se virové varianty, které mezi sebou evolučně soutěží. Výsledkem jsou méně patogenní varianty, o to více však infekční (což už není problém).Jak se virus stane více infekční?Jedině tím, že nezabije hostitele. Proto při pozdějších nákazách vídáme mírnější průběh nemoci vyvolané viry. Za méně patogenní považujeme i variantu delta. Rozhodně se to tak jeví v porovnání s variantami alfa a beta. Omikron sám vypadá, že bude dokonce ještě mírnější.Vlna omikronu by mohla kulminovat během několika týdnů. Zatím není žádný signál, že by se přeplňovaly nemocnice. Koresponduje to se zkušeností z jiných nemocnic ve světě, tam se omikron objevil trochu dříve než u nás. Statistika úmrtnosti je příznivější. Máme naději, že omikron projde populací řekněme bez devastačních účinků. Netvrdím, že nikdo neumře, ale z celkového pohledu by se u řady infikovaných (pozitivně testovaných) dal čekat „hladší“ průběh (viz covidový paradox).Většina lidí nemusí zaznamenat žádné následky. Je tu pádný důvod se domnívat, že může jít o poslední variantu covidu, která ještě stojí za znepokojení. Poté se covid transformuje do běžného onemocnění, které nám vrásky přestane způsobovat. Pokud se většina lidí promoří omikronem, zřejmě to bude dobře, navíc máme všude rozjeté očkování. Viděl bych to pozitivně.Jaká je tedy budoucnost covidu?Čekají nás už jen asi lokální, sezonou podmíněné varianty, které budou maximálně obtěžující, ale už ne fatální. Stát se může cokoli, vždy je třeba nechat si rezervu pro korekci prognózy, ale teď to nevypadá zle, ba naopak. Každopádně čekáme jaro, kdy se situace obvykle lepší tak jako tak.Ptáte-li se na olympijské hry: Je podstatné, ve které fázi geneze viru to je. Když uvážíme výše citované, biologicky vzato to problém vůbec není. Spíše záleží, jak se k tomu postaví úřady, které mohou mít na všechno vždycky svůj vlastní názor. Pokud se dodrží jisté úkony, které sportovci podstoupí, z mého pohledu není důvod tyto hry odsouvat. Ze zdravotního hlediska jsou sportovci mladí a zdraví lidé, kteří už vůbec nejsou v rizikové skupině. Jak říkám, je to spíše o politickém postoji, který může sledovat nějaké svoje zájmy, a to ještě může mít na chod her jistý dopad. Jaký, tak na to si musíme počkat, brzy se to dozvíme.Co třeba špatně testovaný sportovec?No tak si třeba připusťme, že se to stát může a dotyčný sportovec bude mít tzv. asymptomatický průběh omikronu a nebude detekována jeho pozitivita. Jediný „problém“ by tu snad byl v tom, že takový sportovec bude znevýhodněn především tím, že mu klesne sportovní výkon a nebude mít třeba ty medailové výsledky. Toť asi vše.Co se týká nějakého kolapsu sportovců, ty bohužel nastávají tu a tam, z různých příčin, a nikdy tomu nelze 100% zabránit – vrcholový sport není běžná činnost a vždy je to extrémní zátěž pro organismus. Samozřejmě člověk by měl sportovat, když je zaručeno, že je tělo zdravé a nic mu neschází. Jde tu pak ještě o takové detaily, že záleží na tom, v jaké fázi infekce by sportovec byl, ale tyto úvahy jsou opravdu jen hypotetické. Uvidíme. Těšme se každopádně na olympijské hry. Takže obecně: úředně jde o to, co budou vyžadovat za opatření země vysílající, a i čínská strana jako přijímající.Když jsme u očkování: u omikronu není jasné, jak jsou proti němu účinné vakcíny, vyvinuté na dřívější/starší varianty viru. Mohlo by se i stát, že se účinky minimalizují, ale ve finále už to nemusí být tak důležité, viz s ohledem na to, co jsme prohovořili výše. Proto já sám bych na místě vlády testoval, než abych vyžadoval očkovací průkazy.Aféra srbského tenisty v Austrálii mi přijde dost absurdní. I když očkovaný nebyl, mohl být každodenně testován, mohl dodržovat hygienická opatření, já bych ho do turnaje klidně pustil. Jedině bych třeba nepovolil prezenční tiskovku. Asi tak. Zdá se mi, že Australané jako by nechtěli ztratit – z pozice vlády země – tvář před vlastním obyvatelstvem; tak to vzali tvrdě, za přísný konec.Já jsem pro očkování, ale nic nemá být podáváno absurdním způsobem. Pokud převládne celosvětový omikron, spíše neškodný, a pokud na něj nezaberou vakcíny, jako problém to vážně nevidím. Jinak jsem rád, že vakcíny proti původním mutacím byly k dispozici a lidé je využili.Zruší se olympiáda?Pokud se to stane, bude to políček Číně jako adeptu na globální velmoc. Myslím, že to ani s omikronem už moc souviset nebude. Pokud se to stane, bude to dle mého čistá politika. Nezdá se mi, že by něco zrušila sama Čína. Ale dost mudrování, počkáme a velmi brzy uvidíme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

