https://cz.sputniknews.com/20220124/malisova-se-toho-neboji-ve-virivce-odhalila-sve-telo-a-vykouklo-i-to-co-nemelo-nebo-snad-melo-17330235.html

Mališová se toho nebojí. Ve vířivce odhalila své tělo a vykouklo i to, co nemělo. Nebo snad mělo?

Mališová se toho nebojí. Ve vířivce odhalila své tělo a vykouklo i to, co nemělo. Nebo snad mělo?

Modelka Karolína Mališová neodletěla po vzoru mnoha českých celebrit do teplých krajin, ale rozhodla se, že si užije pravou českou pořádnou zimu. Využila k... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T22:31+0100

2022-01-24T22:31+0100

2022-01-24T22:31+0100

celebrity

česká republika

modelky

plavky

modelka

karolína mališová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1090/81/10908180_0:39:1080:647_1920x0_80_0_0_9fa4ffc7e0c2462b34597dd5dbf97dd9.jpg

Karolína vyrazila s maminkou Radkou do hotelu Kamzík do Malé Morávky. Nejprve zveřejnila video, jak si užívá zimu ve vířivce, později svým fanouškům udělala ještě větší radost, kdy publikovala fotku v odvážných plavkách.Další pochválili, jak to modelce sluší. „No ne Kájo, ty jsi ale kočka.“ Další příznivci modelky se omezili pouze na smajlíky.Ze zasněžené přírody zveřejnila i své selfie, které si vysloužilo mnoho pochval i od známých tváří. Například Andrea Verešová napsala: „Beautiful Karolína.“ Reagovala tak na Karolínin popisek k fotce, který byl: „Beautiful day.“Na fotce, kterou Karolína zveřejnila, vynikla také její nová barva vlasů. Všichni si totiž modelku do nedávna spojovali s blonďatou hřívou, to se však změnilo.„Moc ti to sluší, Kájo,“ zněla další pochvala. Někteří označili modelku za „perfektní“ či za „krásku“. Některým se pak velice líbil kožíšek, který si Mališová na fotku vzala, a prosili modelku, aby jim prozradila, odkud ho má.Další pak Karolíně popřáli také krásný den. „Vám také Karolínko krásný den a hezký víkend.“Karolína MališováČeské modelce je 25 let a v roce 2015 se stala českou Miss Earth. Na světové soutěži Miss Earth ve Vídni se dostala do TOP 16, vyhrát však nedokázala. Pokud jde o její osobní život, Mališová o něm vůbec nemluví a soukromí si tedy pořádně střeží. Tímto svým přístupem se proto od svých kolegyň značně odlišuje.Tato modelka ale není jen krásná, ale i chytrá. V roce 2019 totiž česká vicemiss získala bakalářský titul. V Opavě vystudovala vysokou školu a od září roku 2019 studovala v Praze. Nyní se pyšní i inženýrským titulem.V soutěži Česká Miss 2015 uvedla, že jejím nejoblíbenějším místem je Praděd a mezi její záliby patří atletika, jízda na koni a snowboarding.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, modelky, plavky, modelka, karolína mališová