NATO na pozadí situace okolo Ukrajiny posiluje přítomnost ve východní Evropě

2022-01-24T10:29+0100

2022-01-24T10:29+0100

2022-01-24T10:37+0100

Z prohlášení NATO vyplývá, jaké státy vysílají techniku a vojáky do východní Evropy. Dánsko tedy posílá fregaty do Baltiky a čtyři stíhací letouny F-16 do Litvy, Španělsko vysílá lodě a uvažuje o vyslání letounů do Bulharska, Francie informovala o připravenosti přesunout síly do Rumunska, Nizozemsko posílá dva stíhací letouny F-35 do Bulharska a převádí lodě a pozemní síly do bojové pohotovosti a USA zkoumají možnosti rozšíření vojenské přítomnosti na východním křídle aliance.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

