https://cz.sputniknews.com/20220124/nektere-pozadavky-ruska-uplatnit-nelze-korcok-ukazal-jak-se-daji-kombinovat-sankce-a-diplomacie--17332400.html

„Některé požadavky Ruska uplatnit nelze.“ Korčok ukázal, jak se dají kombinovat sankce a diplomacie

„Některé požadavky Ruska uplatnit nelze.“ Korčok ukázal, jak se dají kombinovat sankce a diplomacie

Slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu uvedl, že mezinárodní situace pro dění na východní hranici... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T21:06+0100

2022-01-24T21:06+0100

2022-01-24T21:11+0100

svět

ukrajina

rusko

slovensko

sankce

ivan korčok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13483765_0:144:2000:1269_1920x0_80_0_0_d8c3aeb46dcd67d3585cd043e53dc6c3.jpg

Podle jeho slov v opačném případě je v EU a NATO shoda na tom, že nezbytnou odpovědí budou i sankce.Přesto podle šéfa slovenské diplomacie stále existuje řešení, nesmí se však překročit červené linie, které spočívají v integritě a respektu vůči mezinárodnímu právu a také toho, že do mezinárodních vztahů ve 21. století nepatří hrozba silou vůči suverenitě a nezávislosti kterékoli země.„V této souvislosti musíme počítat i s tím nejhorším scénářem, na čem se mezi zeměmi EU a NATO shodujeme, a sice že v nezbytném případě budou na stole i sankce. Chci však zdůraznit, že sankce jsou důsledkem toho, že se překročí zmíněné červené linie. Věříme, že dění se nevyvine tak, aby se musela restriktivní opatření uplatňovat, jsou však jednou z možností,“ vyzdvihl Korčok.Řešení podle ministra existuje za předpokladu, že na straně Ruské federace bude zájem o reálný dialog.„Ten ale nemůže fungovat tak, že jsou na stůl položeny ultimativní požadavky a od druhé strany, EU a NATO, se přitom očekává, že je přijmeme v plném rozsahu. Diplomacie má v této situaci mimořádnou úlohu, přičemž základem je zůstat u jednacího stolu a projevit vůli vyřešit situaci tak, aby byly zachovány principy evropské bezpečnosti. To je to, do čeho vkládá Slovensko v rámci EU a NATO největší úsilí,“ uzavřel šéf slovenské diplomacie.Dříve Sputnik psal o tom, že Slovenská republika na pozadí napjaté situace okolo Ukrajiny neplánuje evakuaci slovenských diplomatů z Kyjeva. Korčok to potvrdil na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu.„Naopak přítomnost diplomatů je důležitá, protože i to je důkazem naší schopnosti dosáhnout politického řešení. Diplomatická přítomnost v něm má nenahraditelné místo,“ řekl Korčok.Napětí kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, slovensko, sankce, ivan korčok