Nevěsty, dělejte si poznámky! Svatební kytice Kate Middleton je odhalena

Kate Middletonová dbá na detaily, je v tomto natolik šikovná, že i květiny v její svatební kytici mají určité významy a symboly. 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T19:55+0100

2022-01-24T19:55+0100

2022-01-24T19:55+0100

Již v roce 2011 Kate Middletonová prošla uličkou ve Westminsterském opatství a řekla „ano“ princi Wiliamovi, svědky byl celý svět. Vévodkyně z Cambridgi vystoupila z černého Rolls-Royce v nádherných slonovinově bílých saténových šatech od Alexandra McQueena navržených designérkou Sarah Burtonovou. Na ceremoniálu měla Kate v rukou malou kytici bezchybně ladící se šaty. Pugét se skládal z několika květin, pečlivě zvolených pro probíhající příležitost. Každá z těchto květin přitom podle odborníků z Flying Flowers má vlastní jedinečný význam, sdílí Express.co.uk.Přestože byla kytice drobná, význam v ní byl mohutný.Jednak květiny byly naaranžovány do formy štítu a kolem stonků byla ovinuta bílá saténová stuha, jež byla nahoře svázaná mašlí, aby se kytice Vévodkyni dobře držela.Zelenobílý motiv se skládal ze čtyř domácích britských květinových odrůd, tedy z konvalinky, sladkého Williama, hyacinta a myrty.Pro dodržení tradic návrháři uřízli snítku myrty ze stejné rostliny, která poskytla květy pro kytici královny Alžběty v roce 1947, když se vdávala za prince Philipa.Kytice vypadala jednoduše, jelikož jejím záměrem bylo nikoliv přetažení pozornosti z nevěsty, nýbrž upoutání zájmu kolem celkového vzhledu nevěsty.Ve skutečnosti byla každá květiny záměrně vybrána a každá měla vlastní význam, a zároveň každá tvořila jistý symbol.Každý stonek konvalinky, která je vzácnou a sezónní květinou, měl být pečlivě upevněn do kytice.Konvalinka je například často používanou ve svatebních kyticích květinou, jelikož symbolizuje čistotu, uvedli odborníci.Báječnou kytici doplňoval i břečťan, jenž je známým symbolem „věrnosti a přátelství“.Volba „sladkého Williama“ je pochopitelně údajně poklonou Kateinu budoucímu manželovi.Nakonec myrta je vnímaná jako jakýsi „emblém manželství“.Odborníci z Flying Flowers také dodali, že u královské rodiny je zažité, že svatební kytice by měly být „jednoduché a neutrální, a přitom tvořeny vyloženě bílými květy“. Tuto podmínku výše zmiňována kytice také nepochybně splňovala.Když se nová vévodkyně zavázala manželským slibem, následovala tradice, již zahájila královna Alžběta, šla tedy slavnostně veřejně položit svou kytici na Hrob neznámého vojáka ve Westminsterském opatství.V dubnu letošního roku budou manželé Kate a Wiliam slavit jedenácté výročí jejich sňatku. Dalo by se tedy říci, že květiny ve svatební kytici Kate dosud plnily to, co předznamenávaly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

