NYT: USA mohou kvůli Ukrajině poslat do Evropy tisíce vojáků

Americký prezident Joe Biden zvažuje možnost vyslání tisíců amerických vojáků, lodí a letadel do Pobaltí a východní Evropy v souvislosti se situací kolem... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle novin v sobotu představitelé Pentagonu předložili Bidenovi několik možností, jak postupovat. Mezi ně patřilo vyslání 1 000 až 5 000 vojáků do zemí východní Evropy s možností „desetinásobného zvýšení“ jejich počtu v případě zhoršení situace.Podle bývalých i aktivních vojáků by se mohlo jednat o protivzdušnou obranu, dělostřelectvo, ženijní vojska a vojenskou logistiku.Anonymní zdroje NYT sdělily, že Biden by se mohl rozhodnout již tento týden. Podle nich by se pak část armády přesunula z USA a zbytek z jiných částí Evropy. Žádná ze zvažovaných možností zatím nezahrnuje vyslání vojáků na Ukrajinu.Představitelé administrativy také vyjádřili názor, že ruský prezident Vladimir Putin se chce takovému kroku ze strany USA vyhnout.Rusko nejednou popřelo obvinění z „agresivních akcí“ a zdůraznilo, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit. Napětí v regionu zvyšují Spojené státy a další země Severoatlantické aliance, které zvýšily počet cvičení v Černém moři. Ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve uvedl, že NATO zvyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu, kde se zvýšil počet západních instruktorů. Podle názoru diplomata to může vyprovokovat ukrajinskou vládu „k válečným avantýrám“, což představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. Kyjev vyslal do Donbasu polovinu veškerého personálu ukrajinských ozbrojených sil, poznamenalo ministerstvo. Moskva se domnívá, že se Západ snaží vytvořit uskupení vojsk v blízkosti ruských hranic.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje od západních partnerů právní záruky proti dalšímu rozšiřování NATO na východ, proti vstupu Ukrajiny do bloku a proti zřizování vojenských základen v postsovětských zemích. Rusko a USA vedly 10. ledna v Ženevě dialog o strategické stabilitě. Následovalo zasedání Rady NATO-Rusko v Bruselu a konzultace na vídeňské platformě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Hlavním bodem jednání byly ruské návrhy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

