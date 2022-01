https://cz.sputniknews.com/20220124/okamura-tvrde-smerem-k-vlade-petikoalice-nas-vystrnadila-poplivali-demokracii-17331003.html

Okamura tvrdě směrem k vládě: Pětikoalice nás vystrnadila, poplivali demokracii

Okamura tvrdě směrem k vládě: Pětikoalice nás vystrnadila, poplivali demokracii

Kritická slova volil šéf SPD Tomio Okamura směrem ke kabinetu Petra Fialy. V pořadu K věci na CNN Prima NEWS obvinil poslance pětikoalice z toho, že jeho... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Jedním z prvních sporů, který vedlo hnutí SPD s vládní pětikoalicí od říjnových voleb, se týkal boje o křeslo místopředsedy Poslanecké sněmovny. Podle členů SPD je nespravedlivé, že na rozdíl od Pirátů nemají zastoupení ve vedení Sněmovny, a to vzhledem k tomu, že mají v dolní komoře parlamentu pětkrát více zákonodárců než zmíněná Pirátská strana.Zmiňme, že on sám byl místopředsedou Poslanecké sněmovny v minulém volebním období. A směrem k těm, co schůzi řídí nyní, bývá často kritický. Pirátku Olgu Richterovou před hlasováním o důvěře vládě například obvinil z toho, že neumí schůzi vůbec řídit.Ve vysílání se dotkl kromě jiného i kauzy kolem Jana Farského, který odletěl do USA na několikaměsíční studijní pobyt. Pod obrovskou vlnou kritiky, která se na něj snesla, se rozhodl, že se mandátu poslance vzdá. Problém však je, že ze Spojených států tak učinit nemůže, což potvrdil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek.Připomeňme, že Farský oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Do Spojených států odletěl o víkendu. Po kritice se vzdal poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN. Svým postupem Farský sklidil kritiku jak u opozice, která ho obvinila z pohrdání voliči, tak i u představitelů vládních stran včetně premiéra Petra Fialy. Ve volbách Farský, coby lídr kandidátky v Libereckém kraji, dostal 32,7 procenta přednostních hlasů, což je silná podpora ze strany voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

