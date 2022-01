https://cz.sputniknews.com/20220124/osud-jadra-je-v-ohrozeni-europoslanec-vondra-se-boji-snah-zelenych-blaznu--17327667.html

Osud jádra je v ohrožení? Europoslanec Vondra se bojí snah „zelených bláznů“

Osud jádra je v ohrožení? Europoslanec Vondra se bojí snah „zelených bláznů“

Europoslanec Alexandr Vondra v rozhovoru pro Echo24 upozornil na nuance spojené s tématem takzvané zelené taxonomie, k níž česká odpověď minulý týden zamířila... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T17:39+0100

2022-01-24T17:39+0100

2022-01-24T17:39+0100

česko

evropská komise

jaderná energetika

zelení

alexandr vondra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/865/30/8653019_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_384bce941f2bc2ca825cd6ceb1d3fd3a.jpg

Taxonomie bude určovat, jaké zdroje energie budou pokládány za špinavé a jaké za čisté, tedy dobře financovatelné.Připomíná se, že Česko ve svém energetickém mixu spoléhá na jádro, odmítlo proto podmínku, podle které by jaderná energetika po roce 2045 už za bezemisní považována nebyla. Navíc ministerstvo průmyslu a obchodu nesouhlasilo s těžko splnitelnými limity pro plyn.Vondra nevylučuje, že Česko dokáže restrikce zvládnout, ale varuje před silnými snahami zeleného tábora odpůrců jádra, kteří chtějí celou taxonomii shodit nebo ještě zpřísnit.Podle svých slov daný protisměr by Vondra nechtěl podceňovat.Připomínky k návrhu zelené taxonomie se podávaly do 21. ledna. Na jejich základě Evropská komise učiní definitivní rozhodnutí, pokud by ho neodmítla nadpoloviční většina europoslanců nebo kvalifikovaná většina Evropské rady.Jedná se o obavy, že europarlament by návrh mohl teoreticky zablokovat, a to kvůli velkému množství zelených odpůrců taxonomie.„Evropská komise se snažila návrh taxonomie připravit tak, aby prošel jak v europarlamentu, tak v Radě. Snažila se vyjít vstříc volání některých států, že když delegovaný akt pro plyn a jádro neudělá, tak pro ně budou zelené cíle nedosažitelné. Ukázalo se, že více pracovali na podpoře jádra Francouzi s námi, než Němci a další státy na podpoře plynu. Což je dané tím, že nová německá koalice sama v plynu nemá jasno. Tudíž jsou restrikce navržené u plynu tvrdší než u jádra,“ podotkl europoslanec.Vondra připomněl, že to, co česká vláda přichystala, navrhl i on francouzskému šéfovi naší nukleární platformy Christophu Grudlerovi.Jedině, co je zřejmé, je nejistotaZatímco v případě jádra podmínky podle Vondry Česko může zvládnout, u plynu jsou přísnější. Například od roku 2026 budou muset elektrárny na zemní plyn využívat alespoň 30 procent zelených plynů, tedy hlavně vodíku nebo biometanu, které se do „špinavého“ plynu budou přimíchávat, od roku 2030 tento ukazatel bude činit minimálně 55 procent.V následujících letech Česká republika nebude mít dostatek ani vodíku ani biometanu a limity jsou pro zemi nesplnitelné, což bylo poukázáno ve zmíněné odpovědi.Vondra v této souvislosti připomněl, že Němci jsou ve vodíkové oblasti nejdál.Přiznal, že není schopen říct, zda Česká republika zvládne podmínky, pokud se nevylepší.„Jediné, na co sázím je, že Němci to bez plynu nezvládnou. Myslím si ale, že na návrhu budou ještě v zákulisí pracovat, jen to nemohou kvůli koaličním Zeleným dělat veřejně,“ zdůraznil Vondra.Na závěr uvedl, co považuje za hlavní v dané situaci.„Jde o to, aby teď komise necouvala, když je pod opravdu velkým zeleným tlakem. I kvůli tomu prodloužila termín pro odeslání připomínek do 21. ledna. Já proto doufám, že necouvne znovu, ale může se to stát,“ podotkl europoslanec.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská komise, jaderná energetika, zelení, alexandr vondra