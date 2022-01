https://cz.sputniknews.com/20220124/prezident-milos-zeman-podepsal-novelu-ktera-zmrazi-platy-ustavnich-cinitelu-17328561.html

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu, která zmrazí platy ústavních činitelů

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu, která zmrazí platy ústavních činitelů

Novela, kterou prezident podepsal a která od února zmrazí pro letošní rok platy všech ústavních činitelů na loňské úrovni, je podle kritiků protiústavní. Ti... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Vláda prosadila novelu v obou komorách parlamentu a Senát ji přijal bez možnosti upravit ji. Zástupci justice ji však zřejmě napadnou u Ústavního soudu. Prezident Zeman hovořil o svém plánu podepsat novelu již minulou neděli. Objasňoval to tím, že žádná profesní skupina by neměla být vydělena a soudci by neměli měřit svou nezávislost platem.Zmiňme, že výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Celkem o šest procent se pak od ledna zvedly platové základny politiků, soudců a žalobců. Novela je však opět sníží.Co se týče samotných částek, pak v případě politiků to bude z částky 89 155 korun na 84 060 korun. U soudců má klesnout ze 106 986 korun na 100 872 korun a u žalobců z 96 287,40 korun na 90 748,80 korun.Vláda chce šetřitNovelou chce vláda ušetřit asi 600 milionů korun, přičemž právě úspora byla důvodem nutnosti zrychleného schvalování novely. Oponenti však argumentují tím, že na úsporu 0,6 miliardy korun, z nich většinu tvoří výdaje právě na platy soudců a státních zástupců, nelze použít ustanovení o hrozbě škody velkého rozsahu, kterou vláda zdůvodnila nutnost zrychleného projednání novely.Odpůrci sice chápou snahu vlády snížit výdaje státu v pokračující koronavirové epidemii a zadlužení země v minulých letech, podle nich by však celkový efekt zmrazení představoval nejvýše 0,14 procenta vykázaného schodku státního rozpočtu za loňský rok.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman v úterý v Lánech jmenoval celkem sedm nových soudců a u této příležitosti si neodpustil kritiku. Zaměřil se zejména na neochotu stávajících soudců nechat si zmrazit platy. V justici však zaznívají protesty a odpůrci návrhu hovoří o protiústavnosti a narušení nezávislosti justice. Takové chování příslušníků justice se ale zřejmě nepozdává české hlavě státu, která k němu u příležitosti jmenování nových soudců a soudkyň obecných soudů řekla své.Zamýšlel se tedy nad tím, co vede řadové soudce k tomu, že protestují proti zmrazení platů, když se jejich platy pohybují kolem 100 tisíc korun. Nezapomněl také zmínit, že plat předsedů soudů je dvojnásobný.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

