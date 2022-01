https://cz.sputniknews.com/20220124/priletela-do-prahy-a-hned-takova-zmena-pro-co-se-rozhodla-dominika-gottova-17323429.html

Přiletěla do Prahy a hned taková změna! Pro co se rozhodla Dominika Gottová?

Dominika se Blesku svěřila, že to nebylo nečekané rozhodnutí. Měla to už delší dobu v plánu.Není to však poprvé, kdy by Dominika sáhla po tmavé barvě. Takovou proměnou si prošla už několikrát, nicméně naposled jsme ji jako brunetu mohli vidět před 25 lety.Dnešek je pro Dominiku velkým dnem. Společně se zpěvákem a skladatelem Gabrielem Grillotim nazpívala píseň Pro tebe a společně natočili klip. Dnes by jej měli společně v Praze pokřtít. Zpěvák v písní francouzsky vzdává hold Karlu Gottovi a Karlova dcera vysílá do nebe recitaci. Píseň vznikla už před rokem na jaře, v době, kdy ještě Dominika pobývala v Česku.Přílet Dominiky do ČeskaDominika Gottová přiletěla do Prahy v pátek 21. 1. večer a na letišti Václava Havla ji vyzvedl herec a moderátor Petr Vojnar, který má přitom vztah s Lucií Vondráčkovou. S Dominikou podle všeho Vojnar kamarádí.Gottová bude podle informací Blesku bydlet v hotelu a v Praze by měla mít domluvenou nějakou práci. Určitě také hodlá navštívit svoji mámu Antonii Zacpalovou, se kterou se neviděla ani o Vánocích, příčinou byla vakcinace, kterou Dominika neměla ukončenou a nemohla tak volně cestovat.Dominika měla při stěhování do Helsinek, kam odjela spolu se svým manželem muzikantem Timem Tolkkim, napilno, zůstaly jí tady totiž nějaké nedořešené záležitosti. Již dříve média informovala, že Gottová zanechala byt ve Vysočanech ne v tom nejlepším stavu, majitelce tak vznikla škoda ve výši třicet tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

