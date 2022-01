Ruská armáda nemůže ignorovat zvýšenou aktivitu NATO u hranic, vzkazuje Peskov

https://cz.sputniknews.com/20220124/ruska-armada-nemuze-ignorovat-zvysenou-aktivitu-nato-u-hranic-vzkazuje-peskov-17327031.html

Ruská armáda nemůže ignorovat zvýšenou aktivitu NATO v blízkosti ruských hranic, řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, když komentoval... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

V pondělí vyšlo totiž najevo, že NATO v souvislosti se situací kolem Ukrajiny zvyšuje svou přítomnost ve východní Evropě a uvádí své síly do pohotovosti.Později tisková služba Baltské flotily uvedla, že dvě korvety flotily se vydaly na dálkovou plavbu, která bude součástí rozsáhlého cvičení pod vedením vrchního velitele ruského námořnictva.Informační hysterieK eskalaci napětí kolem Ukrajiny nedochází kvůli tomu, co dělá Rusko, ale kvůli informační hysterii a tomu, co dělají NATO a Spojené státy, a kvůli informacím, které šíří, řekl Peskov.Peskov poznamenal, že „je to obklopeno obrovským množstvím nepravdivých informací“. „Jen lži. Myslím právě tyhle fejky,“ řeklPeskov také připomněl, že ještě před několika dny se objevily informace, že Rusko údajně evakuuje své diplomaty na Ukrajině.Mluvčí ruského prezidenta dále uvedl, že Kreml očekává od NATO samostatnou odpověď ohledně bezpečnostních záruk.Situace mezi Západem a RuskemNa konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Součástí návrhů je také klauzule o nerozmisťování úderných zbraní NATO v blízkosti ruských hranic a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Ve středu 12. ledna se konalo v Bruselu zasedání Rady Rusko-NATO. Schůzka byla pokračováním v jednání o zárukách bezpečnosti mezi Ruskem a USA, které se konalo 9. a 10. ledna v Ženevě. V návaznosti na tato jednání jednali 21. ledna v Ženevě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a americký ministr zahraničí Antony Blinken. Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

