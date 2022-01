https://cz.sputniknews.com/20220124/schovat-se-plotem-polsko-zacne-stavet-plot-na-hranicich-s-beloruskem-17330786.html

Schovat se plotem. Polsko začne stavět plot na hranicích s Běloruskem

Stavba plotu na bělorusko-polské hranici začne v úterý, řekla novinářům Anna Michalská, mluvčí hlavního velitele polské Pohraniční stráže. 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Upřesnila, že práce začnou instalací sloupů a jejich betonáží.Zástupce Pohraniční stráže dodal, že v Siedlcích se zároveň vyrábějí ocelová ramena budoucího plotu.V souvislosti s migrační krizí se Polsko rozhodlo vybudovat na hranici s Běloruskem ochrannou stavbu. Plánuje se výstavba pět metrů vysokého technického oplocení. Objekt bude vybaven kamerami s nočním viděním, detektory pohybu a kamerami s denním viděním.Polská pohraniční stráž již podepsala tři velké smlouvy na výstavbu plotu, který bude dlouhý 186 kilometrů. Stavební práce budou probíhat současně na čtyřech úsecích.Na stavbu oplocení bude použita ocel a 22 branek, které umožní migraci zvířat.Situace na polsko-běloruské hraniciV létě se na hranici Běloruska a Polska, a rovněž Běloruska a pobaltských států, zvýšil příliv běženců z blízkovýchodních a afrických zemí, kteří se pokoušeli dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila na začátku listopadu, když se před ostnatým drátem sešly asi dva tisíce lidí. Polští pohraničníci a vojáci zabránili několika pokusům o proniknutí, včetně s nasazením slzného plynu. Běženci založili živelný tábor. Běloruští pohraničníci hlásili několikrát násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na území republiky.Západní státy uvalily odpovědnost na Bělorusko, v Minsku všechna obvinění popírají. Prezident Alexandr Lukašenko varoval, že jeho země nedokáže dál zadržet příliv lidí, protože kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“.V Bělorusku zřídili pro migranty ubytovnu v logistickém středisku nedaleko hraničního přechodu. Část běženců se vrací do vlasti jak evakuačními lety, tak individuálně. Podle oficiálních údajů z konce loňského roku zbylo v táboru asi 600 běženců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

