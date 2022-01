https://cz.sputniknews.com/20220124/situace-neni-nejlepsi-vojaci-usa-celi-necekanym-problemum-17325519.html

Situace není nejlepší. Vojáci USA čelí nečekaným problémům

Situace není nejlepší. Vojáci USA čelí nečekaným problémům

Americké vojenské loděnice a opravny lodí jsou velmi opotřebené a nezvládnou práci, prohlásil šéf velení námořnictva (US Fleet Forces Command) admirál Daryl... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T23:00+0100

2022-01-24T23:00+0100

2022-01-24T23:00+0100

názory

námořnictvo

usa

armáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1045/68/10456814_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_f41157aa7ee40438831dfb727b291661.jpg

Nedostatek loděnicAdmirál Caudle promluvil na každoroční konferenci Lodní asociace (Surface Navy Association conference)velmi tvrdě a upřímně. Když se USA nezúčastní ozbrojeného konfliktu se stejně silným nebo téměř stejně silným nepřítelem, bude to znamenat pro loďstvo velké ztráty, které nebude čím nahradit, protože kapacity loděnic nestačí na opravu hned několika velkých plavidel. Admirál má za to, že nejhorší situace je s letadlovými loděmi a ponorkami.„Nestačí nám suché doky a loděnice,“ zdůraznil Caudle. „Ty, co máme, pracují na hranici svých kapacit. Nemáme žádné rezervy pro případ nepředvídaných událostí. Například není jasné, podaří-li se zachovat pro loďstvo atomovou ponorku Connecticut, která loni na podzim narazila na skálu pod vodou v Jihočínském moři. Dodnes čeká na opravu, ale kdy bude zahájená, není jasné. Je to globální problém, který se může stát naší kritickou zranitelností ve válečné době.“Americké vojenské námořnictvo utratilo v letech 2015-2019 2,8 miliardy dolarů na rekonstrukci loděnic. Počítali se zvýšením jejich produktivity a kapacity. Avšak podle vládní zprávy, byly v čtyřech státních podnicích tohoto odvětví nedodrženy termíny 75 % prací na obsluhu letadlových lodí a atomových ponorek. V soukromých podnicích to mají lepší, ty se ale věnují převážně menším a středním lodím.Loděnice jsou velmi staré. Například Bostonské mají přes 200 let. Několikrát tam samozřejmě obnovili zařízení, avšak infrastruktura neodpovídá současným požadavkům.Caudle má za to, že především je třeba zvýšit financování vojenských loděnic v Portsmouthu, Puget Soundu a Pearl Harboru. Rovněž je třeba zdokonalit školení personálu.Systémový problémAmerické loďstvo již dávno není takové, jak má být. Na podzim 2020 referovala speciální komise vojenského námořnictva Kongresu o četných problémech s loděmi. Během posledních desetiletí klesla jejich bojeschopnost, mnohé již dosáhly důchodového věku. Přitom výdaje na obsluhu stárnoucí flotily pouze rostou a vytváří to vážný problém dokonce pro obrovský vojenský rozpočet USA.Nejvíc problémů je s pohonnými jednotkami, které pravidelně selhávají, proto je má posádka opravovat přímo za plavby. U více než 30 lodí klesla kapacita motorů za pět let o 20 %. Nespolehlivost a rozmarnost v podstatě skoncovaly s novými rychlostními plavidly třídy Freedom, které se často během plavby porouchaly. Tato vada byla uznána za systémovou, proto od roku 2021 námořnictvo tyto lodě nekupuje.Dost problémů způsobuje rovněž informační řídící systém Aegis, který má kromě ostatního na starosti také protivzdušnou obranu. Tento systém mají na lodích Arleigh Burke a Ticonderoga. Dochází v nich ale k stálým poruchám. Komise dospěla k závěru, že když se ideální stav zařízení rovná jedničce, pak průměrný ukazatel bojové pohotovosti Aegis nepřekročí 0,75.Zvláštní kapitolou jsou zařízení pro vzlet a přistání lodních vrtulníků. Jejich stav klesl z 0,77 na 0,68, přičemž poruchy mohly být nejednou příčinou tragédie. Například v říjnu 2019 havaroval vrtulník MH-60 Seahawk při přistání na letadlovou loď Ronald Reagan. Naštěstí se to obešlo bez obětí. Příčinou havárie bylo selhání elektrického systému lodě, který poskytl pilotovi nesprávné údaje potřebné k snížení.Půjdou do šrotuV letošním roce má být tedy z vojenského loďstva vyřazeno přes 20 plavidel. Seznam osobně schválil náčelník vojenských námořních operací (Chief of Naval Operations, CNO) admirál Michael Gilday. Kromě tří lodí třídy Freedom se tam dostala také jejich vrstevnice, litorální bojová loď Coronado projektu Independence. V srpnu 2016 se vrátila z centrální části Pacifiku na Havaji kvůli poruše na motoru. Od té doby tato loď prakticky na moře nevyplula. Párat se s jejími dětskými chorobami považovali za příliš drahé.Ještě horší osud čeká raketové křižníky Ticonderoga. Podle plánu CNO má být posláno do rezervy 7 z celkového počtu 22, San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf a Port Royal. Těsně se totiž přiblížily k meznímu 35letému termínu služby a jejich udržení na vodě přijde ročně na více než 1,3 miliardy dolarů. Modernizace jenom Hue City a Anzio si vyžádá ještě 1,5 miliardy dolarů.Pět hlídkových motorových člunů třídy Cyclone, Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt a Whirlwind slouží již od devadesátých let a jsou rovněž dost zastaralé. Budou buď dány do šrotu, anebo prodány do zahraničí. Vojenské loďstvo si ponechá pět lodí, avšak nejsou o moc mladší a v nejbližší době mají být rovněž vyřazeny. Největší loď, která má být vyřazena v roce 2022, je výsadková loď Whidbey Island o výtlaku 16 tisíc tun, která slouží jako vyloďovací loď a je v tomto projetu hlavní. Je 36 let stará. Posledního velkého tažení se zúčastnila v červenci 2016, zúčastnila se mezinárodních vojenských námořních cvičení Sea Breeze v Černém moři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220123/americke-jednotky-musi-opustit-syrii-damasek-razantne-zkritizoval-cinnost-usa-17313524.html

https://cz.sputniknews.com/20220124/nato-na-pozadi-situace-okolo-ukrajiny-posiluje-pritomnost-ve-vychodni-evrope-17323964.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Andrej Koc

Andrej Koc

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrej Koc

námořnictvo, usa, armáda