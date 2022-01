https://cz.sputniknews.com/20220124/snih-se-muze-objevit-na-konci-tydne-ale-opravdove-zimni-pocasi-prilis-necekejme-17322440.html

Sníh se může objevit na konci týdne, ale opravdové zimní počasí příliš nečekejme

Sníh se může objevit na konci týdne, ale opravdové zimní počasí příliš nečekejme

V České republice bude počasí poměrně stejné, jako tomu bylo do teď. Spíše nám bude připomínat podzim. Nicméně alespoň na Moravě můžeme očekávat teploty okolo... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T10:57+0100

2022-01-24T10:57+0100

2022-01-24T10:57+0100

česko

počasí

sníh

podzim

déšť

náledí

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/49/9414968_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_37f24ca9db123f654b452741258136b3.jpg

Pondělní den bude spíše zatažený, na Moravě může slabě sněžit a v Čechách slabě pršet. Celá republika bude zatažená, až na východní část, kde může být i polojasno. Objevit se mohou také mlhy, které by mohly namrzat, proto by si měli dát pozor zejména řidiči.Teploměry nám budou ukazovat nejvíce 2 stupně Celsia, v Čechách může být až šest stupňů, naopak v Beskydech by mohlo být až -6 stupňů Celsia. Vítr nás tento den příliš trápit nebude.Úterní noc bude opět zatažená, místy s mlhami a slabým sněžením a celkově bude noc velmi podobná pondělnímu dni. V úterý se oblačnost protrhne pouze místy a to v Čechách. Na místech pod 400 metrů nad mořem může pršet společně se sněhem. Teploty budou v rozmezí 2 až 6 stupňů Celsia.Středa bude velmi podobná, opět bude zataženo, místy s mrholením. V noci budou teploty mezi -2 až +2 stupně Celsia. Před by mohlo být +5 stupňů. Vítr se opět zvedat nebude.Ve čtvrtek už by mohlo být místy o polojasno s deštěm i sněhem. Teplota se před den bude stále držet okolo 6 stupňů, ale na horách už bude zesilovat vítr, kdy by mohl dosáhnout až 20 metrů za sekundu.Páteční den bude velmi oblačný s častějšími sněhovými přeháňkami, mohlo by dojít i k bouřkám. V noci bude mínus dva až plus dva stupně Celsia a přes den se můžeme opět dostat na 6 stupňů. Vítr se bude držet zhruba na stejné hodnotě jako předešlý den.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220121/ridici-jezdete-opatrne-meteorologove-varuji-pred-kluzkymi-silnicemi-a-naledim-17291208.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, sníh, podzim, déšť, náledí, meteorologové