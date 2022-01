https://cz.sputniknews.com/20220124/stoltenberg-k-navrhum-ruska-dvere-nato-zustanou-otevrene-17331564.html

Stoltenberg k návrhům Ruska: Dveře NATO zůstanou otevřené

Stoltenberg k návrhům Ruska: Dveře NATO zůstanou otevřené

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po jednání s ministry zahraničí Švédska a Finska v Bruselu uvedl, že na ruský návrh na nerozšiřování aliance odpoví... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

„Rusko trvá na tom, že se NATO nemá rozšiřovat o žádnou zemi... Náš vzkaz bude znít, že dveře NATO zůstanou otevřené,“ řekl.Generální tajemník Jens Stoltenberg uvedl, že NATO nadále vyhodnocuje situaci a vyměňuje si informace o situaci na Ukrajině, ale zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí o evakuaci zaměstnanců aliančních kanceláří v Kyjevě.Situace mezi Západem a RuskemNa konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Součástí návrhů je také klauzule o nerozmisťování úderných zbraní NATO v blízkosti ruských hranic a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Ve středu 12. ledna se konalo v Bruselu zasedání Rady Rusko-NATO. Schůzka byla pokračováním v jednání o zárukách bezpečnosti mezi Ruskem a USA, které se konalo 9. a 10. ledna v Ženevě. V návaznosti na tato jednání jednali 21. ledna v Ženevě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a americký ministr zahraničí Antony Blinken.Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

