Tak toto je bomba! Média odhalila americké projekty na budování vojenského centra na Slovensku

Slovenská média přišla s obrovskou novinkou. Na vládní stránce Spojených států amerických se totiž objevily informace, které mají pro Slováky obrovský význam... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací portálu Topky.sk byl projekt již v únoru zveřejněn na stránkách úřadu, který by mohl být srovnán s Úřadem pro veřejné obstarávání. Je však zajímavé, proč se zakázce za pět milionů dolarů zatím nikdo nevěnoval a ani se o ní nic neví?Podle informací portálu by již v srpnu mělo být jasné, kde bude základna stát, kolik to všechno bude stát a kdo ho bude stavět.V dokumentu stojí, že zájemci se můžou do tendru zapojit do zítřka. Musí k tomu však splnit velmi přísná kritéria, mezi nimiž je i protiteroristická ochrana. Zakázka se koná pod vedením armády Spojených států amerických. Kontaktními jmény jsou však příslušníci na německé základně. Minimální cena zakázky jsou dva a půl milionu eur.Zajímavé je, že tendr může vyhrát pouze americká společnost, která bude schopná komunikovat se slovenskými úřady ve slovenštině. V tendru se jedná především o plánování a design vojenských zařízení, topografické mapy a průzkumy. Samotný kontrakt zahrnuje také inženýrské posouzení a systémové analýzy již existujících zařízení a infrastruktur, posouzení protiteroristické ochrany, technickou pomoc, ochranu infrastruktury, stavební inspekci, záruku stability a také bezpečností inspekci.Portál dále uvádí, že projekt, jehož součástí je Slovensko, by mohl kromě budování základny souviset s plány vybudovat logistické centrum NATO, které by mohlo být v Bratislavě, nebo výcvikové středisko pro vrtulníky Blackhawk.A co na to slovenské ministerstvo obrany?Slovenské ministerstvo obrany zdůraznilo, že s americkou stranou nevede žádná jednání o stavbě vojenského centra na území Slovenska.„V této souvislosti však ještě nebyly podepsané žádné dokumenty ani mezivládní dohoda, proto je předčasné mluvit o realizaci medializovaného projektu. Resort obrany však vítá každou investici do modernizace, kterou se nám povede získat i v rámci mezivládních projektů. V případě, že dojde k dohodě, budeme o jejích výhodách pro Slovenskou republiku určitě informovat,“ dodala mluvčí resortu Danka Capáková.K celé situaci se vyjádřila také americká ambasáda. Podle ní evropské velení pouze zahájilo proces návrhu, přičemž architektonicko-inženýrské kontrakty pro práci na Slovensku budou uděleny jen možná.„Nejsou to zakázky na výstavbu a není garantováno, že budou použity,“ uvádí se ve stanovisku.Obranná dohoda s USAVláda Slovenské republiky ve středu 12. ledna odsouhlasila přijetí dohody o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany (DCA). Již dříve byla dohoda schválena Bezpečnostní radou SR, nyní ji ještě musí schválit Národní rada a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Dohoda se na Slovensku potkala s odporem veřejnosti. Výhrady vůči ní měla řada právních i bezpečnostních expertů, generální prokurátor Maroš Žilinka vůči dohodě vznesl 35 zásadních výhrad. Proti dohodě vznikla také petice, kterou podepsalo více než 20 tisíc občanů. Přidali se tak ke hromadné připomínce, kterou iniciovalo občanské sdružení Sjednocení za mír. Včera, 15. ledna se dokonce uskutečnil protest před budovou americké ambasády v Bratislavě. Lidé protestovali proti americkým základnám na Slovensku.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dohodu podporuje a nevidí důvod obrátit se na Ústavní soud.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

