https://cz.sputniknews.com/20220124/treti-davku-vakciny-uz-mohou-dostat-deti-starsi-12-let-nedele-opet-prekonala-rekordy--17325196.html

Třetí dávku vakcíny už mohou dostat děti starší 12 let. Neděle opět překonala rekordy

Třetí dávku vakcíny už mohou dostat děti starší 12 let. Neděle opět překonala rekordy

Pondělním dnem startuje registrace na očkování posilovací dávky proti covidu-19 pro děti starší 12 let. Platí stejná pravidla jako pro dospělé, tedy uplynutí... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T11:58+0100

2022-01-24T11:58+0100

2022-01-24T11:58+0100

česko

děti

očkování

covid-19. pandemie koronaviru

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15422112_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_7a8abafd48e13d4d3f4474a5aef9c5e0.jpg

Vakcíny mohou děti dostat na určitých očkovacích místech a u pediatrů. Platí to pro děti do 15 let. Děti ve věku 16 a 17 se mohou očkovat na kterémkoliv očkovacím místě a nemusí se registrovat. U děti platí stejné pravidlo, jako u dospělých, tedy od první dávky musí uplynout doba pěti měsíců. Budou dostávat posilující dávku Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Síla vakcíny je stejná, jako pro dospělé.Očkování by mělo zabránit vážnému průběhu nemoci. Množství nakažených se neustále zvyšuje a nutno podotknout, že velká část jsou děti školního věku. Ve věku 6 až 18 let přibylo minulý týden 3325 nakažených.Celková proočkovanost dětí ve věku 5 až 11 let je nejnižší ze všech věkových kategorií. Přičemž jejich očkování začalo před Vánoci, k dnešnímu dni má celkovou vakcinaci 1,8 %. Věková kategorie 12 až 15 lidí už je na tom lépe, zde je proočkováno 46 % dětí.Testování ve školáchVe školách dál pokračuje testování, děti jsou testovány jednou týdně. Testovány jsou všechny děti bez ohledu na očkování nebo prodělání nemoci a platí stejné podmínky, jako pro zaměstnance. U škol však platí, že po pozitivním antigenním testu následuje PCR test a na základě jeho výsledku pak karanténa nebo se mohou vrátit do škol. Aktuální koronavirová dataNeděle opět překonala všechna nedělní data za celou pandemii. V neděli přibylo 12 889 případů, což je nejvyšší číslo za celou dobu koronaviru. Opakovaných nákaz se prokázalo 3545. V týdenním srovnání je to o 1491 případů více na sto tisíc obyvatel. Počty lidí v nemocnicích se stále snižují. Za neděli bylo registrováno 1448 pacientů. Ve srovnání s minulým týdnem je to o 13 % méně.Nakažených je stále nejvíce v Praze. Praha má také nejvyšší incidenční číslo, což je 2 506 nakažených na sto tisíc obyvatel. Stále se však očekává nárůst případů, vzhledem k šíření kmene koronaviru omikronu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220123/ministerstvo-zdravotnictvi-chysta-dalsi-zmenu-po-prodelanem-covidu-30-dni-bez-testovani-17316113.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

děti, očkování, covid-19. pandemie koronaviru, omikron