Ukrajinští vojáci se připravují na útok, prohlásili v DLR

Správa lidových milicí samozvané Doněcké lidové republiky se dozvěděla o přípravách ukrajinské armády na útok na Donbasu, probíhá posílení útočných jednotek. 24.01.2022, Sputnik Česká republika

„Zaregistrovali jsme aktivity ukrajinských ozbrojených sil v zóně takzvané operace spojených sil, jež svědčí o přípravách na útok,“ řekl novinářům mluvčí správy.Podle jeho slov byly v jednotkách první samostatné tankové brigády, v tankových batalionech 53. a 54. mechanizované brigády, 58. samostatné motorizované pěchoty ukrajinské armády odloženy dovolené všech příslušníků, velitelé dostali rozkaz, aby se nacházeli na místech dočasné dislokace. Ze špitálů dočasně propouštějí mechaniky, řidiče a zaměřovače. Do tankových jednotek byly vyslány komise ze štábů brigád za účelem kontroly příprav zbraní a vojenské techniky, prověrky vybavení tanků dynamickou ochranou, doplnění munice a paliv.Mluvčí obranného úřadu dodal, že se k frontové linii na Donbasu blíží samohybné raketové odminovací systémy UR-77, probíhá posílení předních jednotek a útočných oddílů mobilními odminovacími zařízeními UR-83P, které dokážou udělat koridory na minových polích o šířce 6-14 metrů. Byl rovněž zahájen přesun jednotek 28. brigády ukrajinské armády z Oděské oblasti. Přesun 28. brigády do zóny vojenské operace na Donbasu se koná pod záminkou plánovaných speciálních taktických cvičení.„Aktivity v rámci ukrajinské agrese proti Doněcké a Luhanské lidové republice nezůstanou bez příslušné reakce. Ukrajinské armádě budou způsobeny nenahraditelné škody, po kterých se již nedokáže obnovit,“ řekl na závěr mluvčí.Hlava DLR Děnis Pušilin včera řekl, že ukrajinská armáda soustředila u frontové linii asi 120 tisíc vojáků.Konflikt na východě Ukrajiny trvá víc než sedm let, za tuto dobu padlo za jeho oběť podle dat OSN přes 13 tisíc lidí. Otázky zmírnění napětí projednávají na schůzce kontaktní skupiny, základ tvoří minské dohody, které stanovují příměří a stažení těžkých zbraní z frontové linie.Ukrajina soustředila dnes na Donbasu polovinu své armády a ostřeluje domobranu, včetně za použití zakázané techniky.Napětí v regionu stupňují USA a další země NATO. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov dříve řekl, že aliance zvyšuje dodávky zbraní Ukrajině a že se tam zvýšil počet západních instruktorů. Podle jeho názoru to může vyprovokovat ukrajinskou vládu k vojenským avantýrám, což je přímou hrozbou pro bezpečnost Ruska. V Moskvě se domnívají, že se Západ snaží vytvořit vojenské seskupení u ruských hranic.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

