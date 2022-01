https://cz.sputniknews.com/20220124/v-burkine-faso-to-vre-tamni-media-informuji-ze-prezident-s-rodinou-opustil-zemi-17322596.html

V Burkině Faso to vře, tamní média informují, že prezident s rodinou opustil zemi

V Burkině Faso to vře, tamní média informují, že prezident s rodinou opustil zemi

Rodina prezidenta Burkiny Faso Roche Marca Christiana Kaborého na pozadí zpráv o vojenské vzpouře opustila zemi. Informoval o tom panafrický portál LSI Africa. 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Dříve tisk psal, že vzbouřenci z řad vojáků požadovali rezignaci prezidenta. Sam prezident se měl prý nacházet pod ochranou četníků. Očití svědci agentuře Associated Press prozradili, že v neděli večer se poblíž prezidentské rezidence v hlavním městě Ouagadougou ozývaly výstřely a na obloze byly spatřeny vrtulníky.„Podle našich informací rodina prezidenta Roche Kaborého opustila Burkinu,“ uvedl později portál na svém Twitteru.Portál také informoval o tom, že armádní vzbouřenci měli z vězení osvobodit generála Gilberta Diendérého, kterého v roce 2015 úřady odsoudily za pokus o převrat.Prezident Burkiny Faso dříve zavedl v zemi zákaz vycházení, který platí od 20:00 do 5:30. Nařízení platí až do odvolání. Tamní ministerstvo školství později uvedlo, že v pondělí a úterý budou v zemi uzavřeny školy v souvislosti s „nebezpečnou situací“ a aktivitou „nespokojení v kasárnách.“ Hospodářské společenství západoafrických států ECOWAS vyzvalo vojáky, aby si zachovali republikánskou pozici a podporovali dialog s úřady.Dříve rádio RFI informovalo o střelbě, ke které mělo dojít v neděli ráno ve dvou vojenských táborech v hlavním městě. V jednom z nich se nachází také vězení, ve kterém si odpykával trest generál Gilbert Diendéré. Vláda potvrdila informace o střelbě v hlavním městě, ale vyvrátila informace o tom, že by se moci v zemi měli zmocnit vzbouřenci. Ministr obrany země Barthelemy Simporé vyvrátil zprávy o tom, že by prezident měl být zadržen a uvedl, že situace v zemi je pod kontrolou. Organizace NetBlocks, která analyzuje fungování internetu uvedla, že bylo zaznamenáno přerušení internetu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

